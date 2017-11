Toni Soler es dona de baixa d'Amnistía España per un comentari sobre presos polítics

Amnistia internacional a Espanya i també a Catalunya accepta algunes violacions dels drets humans. Per exemple per molt que se'ls hi hagi demanat que ho denunciïn no han volgut denunciar la llei contra la violència de gènere per vulnerar greument varis articles dels drets humans.

Aquesta llei considera que un mateix delicte fet per un home (ja sigui petitet o no) ha de tenir més condemna que si ho fa la dona (ja sigui gran i forta o no). També considera que els homes son culpables mentre no es demostri el contrari el què és un xollo per moltes dones, ja que t'inventes una denúncia contra ell, i si no pot demostrar que és fals, va a presó i ella sovint es queda amb les criatures i el pis.

És la barbaritat més impressionant que us pugueu arribar a imaginar, però està silenciat i aquesta organització ja li està bé.