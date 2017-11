Junqueras comparteix la portada d'«El Jueves» que ell mateix protagonitza

23:33 LA VEU DE NACIÓ «Són presos polítics», l'article d'Arnau Urgell.

22:37 Regust agredolç entre el sobiranisme per la presó sota fiança a Forcadell. Junqueras celebra que, "per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols", mentre que altres dirigents polítics critiquen la pena preventiva per permetre un debat.

22:08 ACTUALITZACIÓ Presó sota fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell. La Fiscalia demanava presó incondicional per a la presidenta del Parlament, Corominas, Simó i Guinó. Informa Isaac Meler.

22:02 PERFIL Carme Forcadell, l'energia d'una revolució tranquil·la. La presidenta del Parlament, icona de la mobilització al carrer que va impulsar el procés, podrà evitar la presó si paga 150.000 euros. Recupera el perfil d'Oriol March.

21:56 ÚLTIMA HORA El Suprem permet a Forcadell eludir la presó amb una fiança de 150.000 euros. La Fiscalia demanava presó incondicional per a la presidenta del Parlament, Corominas, Simó i Guinó. Informa Isaac Meler.

21:35 Montilla justifica l'empresonament del Govern: «És per culpa seva». L'expresident de la Generalitat assegura que el Govern "ha enganyat a la gent".

21:05 Acord a Perpinyà per presentar una moció en suport a la democràcia a Catalunya. Après des mois d’insistance de ma part, le maire de #Perpignan a enfin accepté de présenter une motion pour soutenir la démocratie en #Catalogne. Fin du conseil municipal, nous venons de la voter (abstention du FN). — Brice Lafontaine (@bricelafontaine) 9 de novembre de 2017

20:52 Milà i Bratislava, favorites per acollir l'Agència Europea del Medicament. El Financial Times apunta que la candidatura de Barcelona "ha descarrilat" per la "crisi catalana".

20:38 El món del llibre en català rebutja l'empresonament "per motius polítics" dels membres del Govern. Diferents entitats i associacions defensen, a través d'un manifest, la llengua catalana i han reclamat la suspensió de les mesures d'intervenció econòmica i política de la Generalitat. També defensen la legitimitat de les urnes, reivindiquen el dret a la informació i la llibertat d'expressió i demanen que "s'actuï amb contundència contra les agressions perpetrades per grups feixistes".

20:18 «Veritats» i «mentides» sobre el bloqueig de les aules de la Universitat Rovira i Virgili durant la vaga del 8-N. La URV i CCOO carreguen contra els piquets per les "actituds violentes" al Campus Catalunya i aquests els desmenteixen. Informa Jonathan Oca.

20:04 Reforma federal, recuperar l'Estatut i finançament: així vol Iceta encaixar Catalunya. El líder del PSC proposa un pacte d'estat que també inclou negociar les 46 demandes de Puigdemont, més infraestructures o protecció del català. El candidat socialista defensa que l'acord amb Units per Avançar evidencia la voluntat de superar blocs i teixir aliances plurals. Informa Roger Tugas.

19:41 El «30 minuts» de l'1-O fa el salt a Bèlgica. El canal de televisió VTR emet aquesta nit el reportatge "Els dies clau" que el programa de TV3 va emetre una setmana després del referèndum.

19:13 El bloc independentista que està a l'oposició (ERC, CUP i PDECat) a l'Ajuntament de Tarragona més el conseller d'UpA reclamen que el consistori reconegui com a legítim el Govern sorgit del 27-S i ho fan en forma de moció. En el text, que es defensarà el pròxim 17 de novembre en el ple, també es demana el reconeixement al Parlament de Catalunya, sorgit dels mateixos comicis.

18:55 ÚLTIMA HORA La Fiscalia demana presó incondicional per a Forcadell, Corominas, Simó i Guinó. El Tribunal Suprem decidirà sobre la sol·licitud del ministeri públic.

18:50 L'alcalde de Gimenells Dante Pérez, que va deixar el PSC pel fitxatge d'Espadaler, se'n va ara al PP, informa Àlvar Llobet. Serà el número dos de la candidatura popular a Lleida.

18:34 La interventora de la Generalitat certifica que no es van usar les partides destinades a l'1-O. La defensa dels consellers ha aportat un informe a l'Audiència Nacional que així ho confirma davant la imposició d'una fiança de 6,2 milions d'euros.

17:53 Ramona Barrufet finalitza la seva declaració al Tribunal Suprem i comença Joan Josep Nuet. Després d'ell, la Fiscalia farà la sol·licitud de mesures cautelars.

17:55 ​GRÀFIC El Govern legítim de Puigdemont planta cara a Twitter al «govern de Soraya». Espectacular transvasament d'usuaris d'un compte a l'altre en menys de 48 hores.

17:13 Manresa no autoritza la manifestació espanyolista de diumenge. El govern aplica la resolució de dues mocions de ple en que es declara la capital del Bages com a "ciutat antifeixista". Si la concentració s'acaba portant a terme, se n'hauran de cuidar "les forces de seguretat". Ho explica Pere Fontanals.

17:12 ÚLTIMA HORA El Tribunal Suprem reclama al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa oberta contra els membres sobiranistes de la mesa del Parlament per desobediència i prevaricació.

17:12 El president del parlament de Valònia lamenta la judicialització del procés. André Antoine, en una visita a Andalusia, assegura que la democràcia ha d'empènyer cap a la llibertat d'expressió.

16:42 El Tribunal Suprem reprèn les declaracions dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament. És el torn de Ramona Barrufet.

15:55 CiU, ERC i Independents trenquen el pacte amb el PSC al Consell Comarcal d'Osona. "Les circumstàncies excepcionals del moment fan difícil el manteniment dels acords", expliquen en un comunicat.

15:44 El PDECat es planteja facilitar l'alcaldia a Terrassa en Comú per deixar el PSC fora del govern. El portaveu demòcrata, Miquel Sàmper, assegura que no donarà cap suport a qualsevol govern que inclogui els socialistes. L'entesa entre comuns, demòcrates, ERC-MES i CUP és l'única opció de canvi que té sobre la taula el PDECat.

15:43 Juncker adverteix del perill que suposa el «verí» del nacionalisme per a la unitat d'Europa. El president de la Comissió Europea s'oposa frontalment a les divisions "nacionals i regionals" en un discurs carregat de referències a Catalunya.

15:40 Acaba la declaració d'Anna Simó al Suprem. El tribunal permet una pausa d'una hora per dinar. Queden les compareixences de Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

15:24 El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegura que la "crisi catalana" talla les ales al creixement econòmic d'Espanya. Assegura que Espanya creixeria per sobre del 3% l'any vinent si no fos pel conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

15:15 Ciutadans demanarà retirar la pancarta de "Llibertat presos polítics" de l'Ajuntament de Barcelona. "No són presos polítics. Al nostre país no hi ha presos polítics, perquè no es fica a ningú a presó per la seva ideologia política, sinó per l'incompliment de les lleis", ha defensat en roda de premsa aquest dijous la regidora de Cs Marilén Barceló.

14:56 «Molt clar, oi?»: Junqueras comparteix la portada d'«El Jueves» que ell mateix protagonitza. La revista satírica ironitza amb l'empresonament del Govern i el vicepresident ho comparteix a les xarxes socials.



14:14 El PP portarà a la Fiscalia l'ús de menors com a «escuts humans» durant la vaga «salvatge». Albiol critica el "fanatisme" de l'independentisme i espera que aquells que van tallar les comunicacions rebin les "sancions més dures" que permeti la llei.

14:13 El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, es va reunir aquest dimecres amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol, i va advertir de la possibilitat de no mantenir el MWC a la capital catalana a partir de l'edició del 2019 si no es donen suficients condicions d'estabilitat política i social per al seu bon funcionament. Tot i això, Hoffman va mostrar la intenció de mantenir el Mobile a la ciutat, segons el consistori.

14:13 L'organització del Mobile World Congress (MWC), que és la patronal internacional d'operadors de telefonia mòbil GSMA, ha insistit en la necessitat d'un clima "estable i segur" a Catalunya per a la celebració del congrés mundial del mòbil el 2018 i en les pròximes edicions a Barcelona.

14:03 Luis Figo, contundent amb el procés català: "Catalunya és Espanya". L'exjugador del Barça i el Madrid pren partit i confessa la seva animadversió cap a l'independentisme.

14:00 Albiol proposa a PSC i C's compartir punts del programa electoral de cara el 21-D.

13:46 L'OTAN admet preocupació per «la campanya de desestabilització» russa a favor del procés. El comandant suprem aliat a Europa de l'Aliança Atlàntica critica la "la influència russa maligna" per intervenir en la política interna d'estats de la UE.

13:45 L'alcalde d'Olot anuncia el trencament del pacte de govern amb el PSC. Josep M. Corominas afirma que des del PDECat-Demòcrates s'ha escoltat el clam de la militància i de la ciutadania. El nou cartipàs, que s'anunciaria al ple del 23 de novembre, no es tanca a pactes amb altres formacions polítiques, com ERC. Informa Xavier Borràs.

13:29 La vicepresidenta dels socialistes al Parlament Europeu reclama alliberar els presos polítics. L'eslovena Tanja Fajon retreu a Rajoy la manca de diàleg i recorda que “la repressió i les detencions no són una actitud democràtica”.

13:20 El Govern de la Ràpita expulsa el PSC del pacte municipal. ERC, ICV, SI i la regidora no adscrita exsocialista adueixen la decisió a la postura dels socialistes vers el moment polític actual.