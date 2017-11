L'alcalde d'Olot anuncia el trencament del pacte de govern amb el PSC

El batlle d'Olot, durant la roda de premsa d'aquest matí. que Foto: Marti Albesa.

Finalment, tal com havia avançat fa uns dies NacióDigital , el pacte de govern a l'Ajuntament d'Olot es trenca, tal com ha anunciat aquest matí, a la Sala Gussinyé de l'edifici consistorial, l'alcalde Josep M. Corominas, que ha estat acompanyat dels regidors Pep Berga i Estanis Vayreda durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació.El trencament no s'ha pogut fer de mutu acord –com en casos similars als ajuntament de Girona o Sant Cugat del Vallès– i es preveu que el nou cartipàs estigui a punt per al ple municipal del pròxim 23 de novembre, en què es podria anunciar un govern en minoria, amb acords amb la resta de forces polítiques en els gran temes de ciutat, o bé un nou pacte si s'avança en les converses que es mantenen, per exemple, amb ERC.El motiu principal per desfer l'acord de govern que es mantenia amb el PSC han estat "les circumstàncies excepcionals que viu Catalunya", en paraules de Corominas, que ha afegit: "Hi havia moltes decisions que m'incomodaven, preses a nivell de país, davant l'actitud del PSC en relació amb l'aplicació de l'article 155". El batlle ha manifestat que la decisió s'ha pres perquè "governar és escoltar el que diu la ciutadania", i el que s'ha dit tant des del PDECat, com des de Demòcrates, com en multitud de missatges, per escrit o de viva veu per part dels ciutadans –a més del blasme que ha rebut el PSC d'Olot en les darreres concentracions independentistes– han fet vessar el got davant "el punt d'inflexió que és l'aplicació de l'article 155 i que marca un punt" –amb els empresonaments del Jordis, mig govern de la Generalitat a l'exili i l'altre a la presó– "que ens sembla absolutament intolerable".L'alcalde ha agraït als tres regidors del PSC el seu compromís amb la ciutat i a feina feta al govern municipal. Malgrat la diferència en temes nacionals, Josep M. Corominas ha destacat el capteniment de Josep Guix, Jaume Mir i Mercè Traveria en el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, la condemna a la violència exercida per les policies espanyoles l'1 d'octubre i l'empresonament del vicepresident i els consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya, que s'afegeix a la privació de llibertat dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural. Però, segons Corominas, l'actitud del PSC-PSOE i les declaracions realitzades pels seus responsables contra les institucions de Catalunya i les persones que les representen han estat determinants a l'hora de prendre aquesta decisió.Corominas ha fet evident que, si bé el pacte de govern ha diferenciat des del primer moment l'acció municipal de les qüestions de contingut ideològic –"…, ningú no m'ha frenat en la defensa de la independència de Catalunya", ha afegit–, la situació actual ha superat els acords signats l'any 2015. El batlle ha manifestat que l'equip de govern ha tingut en compte totes aquestes qüestions abans de prendre la decisió que, després de l'acord pres ahir a la nit a l'assemblea del PDECat aquest matí s'ha traslladat als regidors del PSC.El batlle, al principi de la roda de premsa, ha tingut un viu record amb el vicepresident primer del Parlament de Catalunya i alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que avui està citat a declarar davant del Tribunal Suprem, amb una petició de presó incondicional per part de la fiscalia espanyola, junt amb els altres membres de la mesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)