José James, Gertrudis o Carla Bruni, entre els reclams de la 19a edició del Festival Mil·lenni

Imatge de José James Foto: @josejames

La 19ena edició del Festival Mil·lenni començarà aquest divendres amb l’actuació de José James a la sala Apolo –artista influït per noms com Frank Ocean, Usher, Miguel i John Legend, ampliant el fil del jazz modern, el R&B i el Hip-hop– i tancarà el seu cicle d’actuacions amb el duet croat 2 Cellos, el 12 de maig a l’Auditori del Fòrum. La resta de concerts es duran a terme a L’Auditori de Barcelona el Gran Teatre del Liceu, la sala Barts, el Palau de la Música, Razzmatazz i El Molino.“Encarem amb molta il·lusió aquesta edició, perquè catorze dels trenta artistes que programem presenten disc”, afirma Martín Pérez, director del Festival. El compositor Michael Nyman, les cantants Vanessa Martín i Dolo Beltrán i el grup Mi Capitán –format per membres de Love of Lesbian, Sidonie o Egon Soda–, Buika, Fuel Fandango, Carla Morrison, Xarim Aresté, La Iaia, Pasión Vega, Dani Martín, Maldita Nerea, Gertrudis, Chambao, Ainhoa Arteta i Estrella Morente, Carlos Nuñez, Vintage Trouble, Carla Bruni, Vanesa Martín i Pastora Soler, seran alguns dels altres protagonistes del certamen, entre d'altres.Després del recital de James, el festival comptarà amb el recital de Buika al Palau de la Música, on el 13 de novembre presentarà el seu nou treball Para mí, que combina diversos sons del jazz, el soul, el funk i el reaggae, entre d'altres. El 17 de novembre serà el torn de Fuel Fandango, que presentarà Aurora, i quatre dies més tard Carla Morrison tornarà als escenaris per donar a conèixer la seva versió acústica i íntima Amor Supremo al Desnudo. El 29 de novembre, Xarim Aresté presentarà Polinèsies a la Sala El Molino i l'endemà La Iaia oferirà el repertori de Tornar a ser U, a la Sala Apolo.Pel que fa les dates més properes a Nadal, Pasión Vega presentarà 40 Quilates al Gran Teatre del Liceu (9 de desembre), escenari on debutarà Dani Martín amb dos recitals el 13 i 14 de desembre en el marc de la gira La Montaña Rusa. Poc després, el 16 de desembre, Maldita Nerea actuarà a la Sala Barts per presentar en concert el single Bailarina, mentre que el 22 de desembre Gertrudis torna als escenaris cinc anys després amb Ara volo alt, a la Sala Apolo.Abans de finals d'any, l'escenari del Palau de la Música viurà el duet Ainhoa Arteta i Estrella Morente, que el 28 de desembre presentaran un escull de cançons nadalenques anomenat Que suenen con alegría, mentre que l'endemà Carlos Núñez, un habitual del festival, oferirà un concert per celebrar la Festa de Cap d'Any.

