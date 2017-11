MAPA Barcelona estrena aquest dilluns quatre línies de la nova xarxa de bus

El mapa de com quedarà la nova xarxa de bus. Font: TMB

Les noves línies i les que s'eliminen De la nova xarxa:

- D40: plaça d'Espanya - Via Favència: Línies de referència: 32 (substituïda) i 27

(modificada). També canvia el recorregut de la línia H6.

- V5: Mare de Déu de Port - Pedralbes: Línies de referència: 37 (substituïda) i 91 i 109

(modificades). També canvia l'itinerari de la línia H16.

- V29: Fòrum - Roquetes: Línia de referència: 26 i 32 (substituïdes).

- V31: Mar Bella - Trinitat Vella: Línies de referència: 36 i 40 (substituïdes).



De la xarxa convencional:

- 136: Sant Martí-Hospital del Mar, que implica modificar el recorregut de la línia 42.

- 191: Congrés-Hospital de Sant Pau, que suposa eliminar el bus 20.

Un autobús de la nova xarxa. Foto: Eva Domínguez

Barcelona estrena aquest dilluns quatre línies de la nova xarxa de bus : el D40, entre plaça d'Espanya i Via Favència; el V5, entre Mare de Déu de Port i Pedralbes; el V29, entre Fòrum i Roquetes, i el V31, entre Mar Bella i Trinitat Bella. Això comporta l'eliminació de set autobusos (20, 26, 32, 36, 37, 40 i 57) i la modificació de vuit línies més. A més, es creen dos busos de proximitat, el 136 entre Sant Martí i l'Hospital del Mar, i el 191 entre Congrés i l'Hospital de Sant Pau. S'ha previst una inversió d'1,3 milions d'euros per construir 19 quilòmetres nous de carril bus, fer canvis semafòrics i altres intervencions.A partir d'aquest dilluns hi ha 20 línies d'altes prestacions que transportaran 350.000 viatgers els dies feiners, prop del 48% del passatge total. Amb aquestes actuacions s'inicia l'última fase de desplegament de la nova xarxa, que acabarà a la tardor del 2018. Falten per implantar 8 línies més. Fins ara hi havia a Barcelona 16 línies d'autobús d'altes prestacions en funcionament que registren unes 322.000 validacions diàries (maig 2017) i concentren el 44% de la demanda, i amb les quatre noves passen a ser 20.El D40, entre plaça d'Espanya i Via Favència, substitueix la línia 32 i modifica la 27. S'espera una demanda de 25.000 passatgers al dia. El V5, entre Mare de Déu de Port i Pedralbes, entra pel 37 i canvia l'itinerari del 91 i el 109. La demanda estimada és de 4.000 persones. El V29, entre Fòrum i Roquetes, substitueix el 26 i el 32 i la faran servir uns 5.000 ciutadans al dia. El V31, entre Mar Bella i Trinitat Vella, acaba amb les línies 36 i 40 i s'espera que sigui utilitzat per 3.000 persones.També queden modificats el 42, el 68, l'H6, l'H14 i l'H16, i deixa de circular el 57. Així mateix, es creen dos busos nous de proximitat, el 136 (entre Sant Martí i l'Hospital del Mar) i el 191 (entre Congrés i l'Hospital de Sant Pau), aquest darrer per compensar l'eliminació del 20, que va provocar queixes entre els veïns.En correspondència amb tots aquests canvis, l'Ajuntament destina 1,3 milions d'euros per construir nous carrils bus, fer actuacions de millora de la prioritat semafòrica i de la senyalització i fer intervencions de millora de l'espai públic. Així, s'adapten semafòricament al pas del bus 22 cruïlles i s'actua en 129 parades. Es crea carril bus en trams de carrers com passeig de Sant Joan, Villarroel, avinguda Tarradellas, avinguda Pedralbes, Travessera de Gràcia, República Argentina, Ronda Guinardó i plaça Lesseps.Entre la primavera i la tardor del 2018 s'implantaran les 8 línies restants de la nova xarxa. Un cop finalitzat el desplegament hi haurà un total de 28 línies d'altes prestacions, 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals. Es mantindran 43 autobusos convencionals o complementaris i 27 més de proximitat i de bus del barri.El conseller delegat de TMB, Enric Cañas, va subratllar a finals d'octubre, en la presentació de les noves línies, que la ciutadania ja valora molt més la nova xarxa que la convencional, perquè amb els mateixos recursos es mou més gent i per tant són més eficients, estalvien emissions i energia i incrementen la freqüència de pas. Al final del procés, va dir, s'estarà movent gairebé el 60% de la demanda amb 300 autobusos, un terç del total.Cañas va defensar que un interval d'entre 5 i 8 minuts entre setmana és una "molt bona qualitat", però va reconèixer que el cap de setmana és l'assignatura pendent. Precisament, va avançar que aquests són els deures per a l'any que ve, establir un projecte que millori la freqüència els dissabtes i els diumenges.La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, va destacar l'esforç "ingent" que està fent l'actual govern per compensar la "desinversió de l'anterior mandat". "Cada cop teníem menys busos i més antics i això està totalment relacionat amb la freqüència i la regularitat i nosaltres ho estem solucionant amb més flota però també amb obres a l'espai públic per donar prioritat al bus", va explicar.

