Lluís Llach situa al Paral·lel la seva novel·la més autobiogràfica

Antoni Bassas, Jordi Cornudella i Lluís Soler, a la presentació a premsa del darrer llibre de Lluís Llach Foto: Esteve Plantada

Comença la presentació a premsa del nou llibre de Lluís Llach , i Lluís Llach no hi és. A causa "de les circumstàncies polítiques que tothom coneix", l'autor ha decidit no fer personalment les presentacions ni cap acte al voltant d' El noi del Maravillas (Empúries) . Avui, doncs, serà "una presentació insòlita", tal com la defineix Antoni Bassas, amic personal del cantant i escriptor, assegut al costat de Jordi Cornudella –editor– i Lluís Soler –actor–, tres mestres de cerimònies d'un esdeveniment que posarà en valor la tercera novel·la de Llach, tota una demostració "de la força que tenen els llibres i la paraula", com subratlla Cornudella.La nova obra és un pas més en la consolidació de la carrera literària del cantant i completa una trilogia que va iniciar-se amb Memòria d'uns ulls pintats i que prossegueix amb Les noies de la Principal , amb un gran èxit de lectors i també un notabilíssim reconeixement internacional, amb traduccions fetes a l'alemany, castellà, francès, italià o neerlandès. El noi del Maravillas se centra en la figura de Roger Ventós, un baríton reconegut i de llarga trajectòria que ens introdueix en un teatre de varietats del Paral·lel que és propietat de la seva família i on passa els anys de joventut. La novel·la, com subratlla Cornudella, tracta d'un món biogràficament molt pròxim: el cant i els teatres. "La digitació en un piano, llegir una partitura. Es nota que són la seva vida", rebla.L'artifici novel·lesc posa el focus en la vida de Roger Ventós, al voltant de tres documents: una novel·la escrita per ell mateix, en tercera persona, amb les vivències d'adolescència i joventut i on reconstrueix el passat del teatre Maravillas; la presentació de l'editor Germain Deschamps; i la transcendència final, amb un epíleg en forma carta de Ventós a l'editor, on li explica les raons de fer una novel·la autobiogràfica, i no pas unes memòries. "El protagonista dissecciona com és la vivència de la relació que tens com a artista entre la persona i el seu personatge. I això converteix el llibre en la novel·la més autobiogràfica de Lluís Llach".L'editor també destaca la feina realitzada per l'autor al llarg dels últims anys –que des d'un punt de vista personal "han estat molt intensos"– en la construcció de l'obra. De fet, aquesta tercera novel·la té una certa connexió temàtica i diversos trets comuns amb les precedents: "les tres ressegueixen la història de la Catalunya contemporània, sobretot del segle XX i amb especial interès en fixar escenes que passen els anys 20 i 30, amb la dictadura de Primo de Rivera i la República. També, que una part important d'escenes tenen lloc a la Catalunya dels 60 i 70, del tardofranquisme i els primers anys de la Transició".A El noi del Maravillas tornem a tenir una presència forta d'aquesta Barcelona, "però no la ciutat obrerista i cenetista, sinó la de la vida alegre del Paral·lel". Connexions que l'autor creu esgotades i que presagien que la propera novel·la anirà per camins "ben diferents". De Fellini a Nino Rota, les emocions travessen la novel·la a partir de fets i gent prou reconeguts en l'imaginari popular d'aquest país que ara viu en convulsió, en una història emotiva i personal que es posarà a la venda aquest dimecres, 8 de novembre i que també arribarà en la traducció castellana a Edicions Destino, la propera setmana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)