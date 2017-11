​L'Ajuntament de Barcelona vol rebaixar el nombre de turistes al Park Güell

Imatge virtual del mirador del Virolai amb la cafeteria mòbil. Foto: Ajuntament de Barcelona

Desincentivar l'arribada massiva de turistes al Park Güell i facilitar l'accés gratuït dels barcelonins a la zona monumental. Aquests són els objectius que persegueix el Pla Estratègic del parc que l'Ajuntament ha començat a desgranar aquest dimarts. El document s'ha posat com el 2022 com a horitzó, que és quan es complirà el centenari des que la ciutat va comprar el parc i el va obrir al públic. Fins llavors preveu invertir 25 milions d'euros procedents de les entrades i proposa realitzar fins a 178 actuacions.Segons l'Ajuntament, la zona monumental del Park Güell –on els turistes paguen entrada- va rebre en el 2016 un total de 2,9 milions de visitants, dels quals només l'1% van ser barcelonins, mentre que en el conjunt del parc van ser 9 milions en total. Obre unes 6.575 hores anuals, però només 66 estan dedicades a activitats per a veïns i ciutadans, o sigui també l'1%. A més, a la zona monumental hi ha 50 entrades reservades per als veïns, i no s'arriben a esgotar mai, segons el consistori.En opinió de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, "en alguna mesura hi ha hagut veïns que s'han sentit expulsats respecte a l'ús d'aquest parc" a causa de la massificació turística, fet davant el qual han decidit "apostar fort" i abordar "un canvi real" que permeti "revertir l'espiral" que implicava la massificació i més allunyament dels veïns. "Volem passar de la massificació i expulsió de veïns a un parc en equilibri", ha subratllat. El pla municipal d'actuacions, que es vol consensuar amb els veïns, passa pel decreixement turístic.D'entrada, el govern municipal considera que ja no cal fer més publicitat del parc. "Clarament no necessita avui en dia una promoció", ha defensat el regidor de Gràcia, Eloi Badia. L'Ajuntament vol convèncer els operadors turístics perquè no incloguin la imatge del parc en les seves promocions, però també aposta per reduir o eliminar la publicitat, pel·lícules i documentals que puguin incentivar una visita, i augmentar la taxa per les gravacions.En tot cas, ha subratllat el regidor, el que cal és comunicar millor aspectes com que la zona monumental no és d'accés lliure i que hi ha un màxim d'entrades per hora a la venda. "Molts turistes que hi van pensen que hi podran entrar", ha recordat Badia, el qual ha afegit que al final acaben fent un itinerari que no es pensaven. El consistori preveu entre les seves mesures campanyes de comunicació "que evidenciïn la problemàtica de la massificació".Per als veïns, se simplificaran els tràmits per accedir sense pagar a la zona monumental, com ja va apuntar aquest estiu el consistori . Ara com ara els dels voltants no tenen traves un cop obtenen un carnet acreditatiu, però per a la resta cal apuntar-se al registre municipal Gaudir Més, que proveeix descomptes a espais culturals, i treure's igualment l'entrada al parc. A més, només en poden obtenir una cada dia.Durant l'any que ve el consistori pensa eliminar l'obligació d'obtenir una entrada als usuaris de Gaudir Més, i podran accedir a la zona monumental quan vulguin només amb l'empremta dactilar. Al registre s'hi pot apuntar qualsevol ciutadà de la Unió Europea, però a la pràctica és difícil que algú se n'acabi beneficiant més enllà dels que resideixen a la capital catalana i els seus voltants perquè cal anar a una oficina municipal per activar-lo.També es preveu intervenir sobre el transport públic. Segons ha detallat la regidora de Mobilitat i d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, la línia 24 d'autobús convencional, una de les vies més emprades pels turistes per arribar al parc, ja no pot circular amb més freqüència, raó per la qual optarien per moure les parades del 24 i el 92 a la carretera del Carmel perquè "no sigui tan atractives per als usos turístics".Vidal ha especificat que "no hi ha una proposta de transport específic on no pugui entrar els turistes", ja que els visitants podran seguir fent-ne ús, però intentaran que estiguin més pensats per a les necessitats veïnals i no tant a les turístiques. El consistori també estudia crear un bus llançadora d'accés a la carretera del Carmel i millorar la mobilitat general de l'entorn, amb la creació de 20 passos de vianants, l'eixamplament de voreres i més aparcaments de bicicletes.Tot plegat es complementarà amb un increment de les activitats veïnals, com la recuperació de l'Aplec de la Sardana; la creació de tres parcs i serveis infantils als voltants; la creació d'un centre d'informació i divulgació del parc, la dotació del mirador del Virolai de serveis com uns lavabos i una cafeteria mòbil, i la creació en un futur d'un nou ens de governança que podria adoptar la forma d'una fundació pública. Ara la part regulada la gestiona l'empresa municipal B:SM i la resta, l'Ajuntament.En la documentació que ha lliurat l'Ajuntament durant la roda de premsa es fa evident la intenció de caminar cap a un decreixement turístic al Park Güell. En l'apartat sobre la reducció de la imatge del parc "com a producte de venda", argumenta que "es fa evident la necessitat de disminuir de forma radical la sobre explotació de la imatge comercial del parc com a icona de la ciutat al sector de promoció turística: creuers, aerolínies, hotels, entre altres, amb l'objectiu de desestimar la visita del turisme en massa al parc".

