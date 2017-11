​El PSC retreu a Colau l'«obsessió» per buscar irregularitats en el mandat de Trias

Obres de la plaça de les Glòries segueixen paralitzades. Foto: Adrià Costa.

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la comissió d'investigació sobre la gestió en l'àmbit urbanístic durant el mandat de CiU amb Xavier Trias d'alcalde i Antoni Vives com a tinent d'alcalde d'urbanisme. La comissió ha celebrat la primera sessió pública aquest dimarts amb un retret del regidor d'Arquitectura, Daniel Mòdol (PSC), cap als seus socis de govern de BComú, als quals ha criticat la seva "certa obsessió" per buscar irregularitats de l'etapa de Trias. Es tractarà de l'agència Barcelona Regional (BR) i de l'empresa municipal Bimsa en el període 2011-15.La comissió era una reivindicació reiterada de Ciutadans, i es va acabar aprovant en el ple del maig amb el suport de tots els grups municipals excepte el Grup Demòcrata –l'antiga CiU i ara PDECat-, que es va abstenir. La primera sessió ha tractat de Barcelona Regional, i més endavant també s'abordarà el cas de Bimsa i el presumpte ús d'obres com els túnels de Glòries en la trama del 3% per finançar il·legalment Convergència. La intenció és tancar les conclusions el juny del 2018, segons ha concretat el president de la comissió, Santiago Alonso (C's).En opinió de Mòdol, la comissió arriba tard, ja que l'alarma per les presumptes irregularitats "es genera a partir de la premsa i acusacions de part del govern amb una certa obsessió per buscar, on potser no hi ha res, la culpa de qui va governar en el mandat anterior". El socialista, que forma part del consell d'administració de Barcelona Regional, considera que "qualsevol cosa no ajustada a dret s'ha de denunciar", però "no per acusar persones i partits, sinó per millorar-ne el funcionament", i ha defensat que BR fa una feina i la continuarà fent que és "excepcional".Mòdol s'ha assegut a la fila on habitualment se situa només l'oposició, mentre que els seus socis de BComú en el govern d'Ada Colau s'han situat en la part del govern, on hi eren els tinents d'alcalde Jaume Asens (Drets de Ciutadania) i Janet Sanz (Urbanisme). Fonts municipals ho justifiquen perquè estaven en representació dels respectius grups. Asens ha apostat per fer un esforç per evitar que la comissió treballi amb idees preconcebudes, i considera que ha de servir per determinar si l'actuació de l'anterior mandat va ser "opaca o transparent", determinant qüestions com si les activitats eren econòmicament justificables.La líder de C's, Carina Mejías, que ha impulsat la comissió, considera que el seu objectiu és "dirimir responsabilitats polítiques", i ha defensat que s'han d'exigir "quan hi ha evidències clares d'irregularitats evidents", cosa que ha subratllat que escriu la Fiscalia en el seu informe. Des de l'únic grup que no va votar a favor, Jordi Martí (PDECat) considera que "des d'alguns grups volen tacar la imatge del govern de Trias i en concret de Vives", i a agregat: "Estem absolutament convençuts de la bona gestió global en el mandat de l'alcalde Trias".Jordi Coronas (ERC) i Javier Mulleras (PP) consideren que la comissió hauria de tractar d'un període més ampli i incloure mandats anteriors. Mulleras ha precisat que, com a mínim, des del 2009, quan va néixer Barcelona Regional. "No sabem si existeix algun tipus de pacte de silenci per no parlar d'aquests anys", ha dit el popular, i el republicà creu que la comissió s'inicia amb "tot el peix ja venut". María José Lecha (CUP) creu que tot "l'entramat" d'ens municipals "dona peu a una opacitat que a vegades és molt difícil de controlar".Des del govern d'Ada Colau s'ha ressaltat que està obert a fer una comissió oberta a altres períodes més enllà del mandat de Trias, però han de ser delimitades i per això hi ha un període acotat. La comissió preveu demanar la compareixença de l'ex-tinent d'alcalde Antoni Vives i de l'arquitecte Willy Müller, que va ser director de l'agència Barcelona Regional, i d'Antoni Miquel Cerveró ("Leslie" dels Sírex) i l'exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat) Jesús Arévalo. Els dos últims van ser contractats a BR i la Fiscalia sospita que van ser col·locats . Cap d'ells, però, està obligat a acceptar la petició per comparèixer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)