Puigdemont confessa que l'Estat preparava un pla «duríssim» de repressió i violència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha atès aquest dimarts els micròfons de Catalunya Ràdio des de Brussel·les acompanyat dels consellers que l'acomboien a l'exili -Lluís Puig, Toni Comín, Meritxell Serret i Clara Ponsatí-. "Hi ha un Govern legítim a la presó", ha apuntat Puigdemont, que ha denunciat que l'Estat preparava una "duríssima onada de repressió i violència" després de la declaració de la independència. En aquest sentit, el president ha demanat a Europa que pressioni Espanya per respectar el resultat de les eleccions del 21 de desembre , les més excepcionals de la història del país."Ens preocupa molt la situació dels companys que són a la presó", ha apuntat Puigdemont, que ha justificat la decisió d'uns quants membres del Govern s'han quedat a Brussel·les. Segons ell, després de la declaració de la independència va quedar clar que calia tenir un "altaveu internacional". "L'Estat preparava una repressió molt dura, l'1-O ja van ensenyar les credencials. Hi havia una pulsió totalitària en les paraules que feien servir els portaveus, tenien ganes de venjança i no de justícia", ha ressaltat el dirigent nacionalista."L'Estat havia preparat una duríssima onada de repressió i de violència", ha recalcat, al mateix temps que ha insistit que cal "denunciar-ho" i "desemmascarar-ho". "Només pot frenar la independència si frena la democràcia", ha manifestat Puigdemont, que el dia 17 de novembre ha de comparèixer davant del jutge que decidirà sobre la seva extradició. Segons ell, per cert, cal demanar a Europa que reclami a Espanya que es respecti el resultat del 21-D. "Si la gent que vota no sap que hi ha opcions que no es podran desenvolupar, l'Estat ha de ser valent i dir-ho", ha recalcat el dirigent nacionalista."Ens preocupa molt la situació dels companys que són a la presó", ha apuntat Puigdemont, que ha justificat la decisió d'uns quants membres del Govern s'han quedat a Brussel·les. Segons ell, després de la declaració de la independència va quedar clar que calia tenir un "altaveu internacional". "L'Estat preparava una repressió molt dura, l'1-O ja van ensenyar les credencials. Hi havia una pulsió totalitària en les paraules que feien servir els portaveus, tenien ganes de venjança i no de justícia", ha ressaltat el dirigent nacionalista."L'Estat havia preparat una duríssima onada de repressió i de violència", ha recalcat, al mateix temps que ha insistit que cal "denunciar-ho" i "desemmascarar-ho". "Només pot frenar la independència si frena la democràcia", ha manifestat Puigdemont, que el dia 17 de novembre ha de comparèixer davant del jutge que decidirà sobre la seva extradició. Segons ell, per cert, cal demanar a Europa que reclami a Espanya que es respecti el resultat del 21-D. "Si la gent que vota no sap que hi ha opcions que no es podran desenvolupar, l'Estat ha de ser valent i dir-ho", ha recalcat el dirigent nacionalista.Puigdemont ha carregat durament contra el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. "En nom de qui es pensa que parla?", s'ha preguntat el dirigent nacionalista, que ha assegurat que el PP perd a les urnes cada vegada que es presenta a les eleccions a Catalunya. "Estem cessats per un cop d'estat", ha apuntat amb duresa Puigdemont. Millo compareix des de Barcelona cada vegada que hi ha consell de ministres des que està en virtut l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)