Aturar-se per tots els drets

...que son majoria i sabotejen l'intent per part de una minoría minúscula per sabotejar la economia del pais a major glòria dels qui violen la llei.



Jo, com que treballo per gunayar-me la vida i ningú em subvenciona, no faré vaga. I sembla que aquest cop els transports públics no m'obligaran a quedar-me a casa, diferència del'anterior (es clar, ara la Generalitat no està en condicions de dictar uns serveis mínims del 25%...).