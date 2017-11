CCOO denunciarà «Informe Semanal» per tres reportatges sobre Catalunya

El sindicat CCOO ha anunciat que denunciarà el programa "Informe Semanal" de TVE a la Junta Electoral i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per tres reportatges emesos, després de la convocatòria electoral, amb Catalunya com a tema principal. Ha considerat que s'ha incomplert la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).El passat 4 de novembre, l'espai televisiu va emetre el reportatge "El factor 155", i una setmana abans, i també amb Catalunya com a referència, "Democracia: ley y orden" i "Posverdad y separatismo". Els tres van ser emesos després que el passat 27 d'octubre es publiqués el Real Decret de convocatòria d'eleccions al Parlament. CCOO creu que els reportatges no compleixen amb els valors democràtics de la informació "exigibles" a la CRTVE "com a prestador d'un servei públic" i s'incompleixen "les obligacions legals" del Règim Electoral."Si essencial és l'exigible posició de neutralitat informativa que CRTVE ha de complit davant de qualsevol procés electoral, especialment democràtic hauria de ser el seu comportament" davant les eleccions del 21-D. El sindicat ha lamentat "el mal a la credibilitat" que s'està fent als serveis informatius de TVE. "De nou, la manipulació i la cessió de la línia editorial als suposats interessos del govern espanyol i del PP".CCOO ha alertat que no permetran que es "menyscabi la transcendència d'aquest fet" i que no permetran que els directius de la CRTVE "vulnerin, com fan, els principis fonamentals" de la ciutadania. Per això, ha indicat que sol·licitaran a la Junta Electoral que vigilin amb "especial atenció el paper de TVE al procés electoral de Catalunya".El sindicat ha recordat que "el compliment o incompliment de les lleis està essent un dels eixos centrals del conflicte de Catalunya, la llei com a element vertebrador i com a garantia d'un estat de dret plural i democràtica. Aquí també té la seva responsabilitat la Corporació RTVE i la té de manera molt especial des que el passat 27 d'octubre el BOE va publicar el Real Decret de convocatòria d'eleccions al Parlament". Segons CCOO, "a partir d'aquest moment i segons la doctrina de la Junta Electoral els mitjans de comunicació han de complir amb els compromisos de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat".

