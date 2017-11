Els forenses no troben signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos de Torroella de Montgrí

Els forenses no han trobat signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos que la seva mare va portar ja morta al CAP de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) el dissabte al vespre. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 26 anys que convivia amb la mare de la criatura per les circumstàncies estranyes de la mort de la petita. L'arrestat ha quedat en llibertat, després que la policia hagi deixat sense efecte la detenció, tot i que està citat a declarar dimarts al jutjats d'instrucció.L'autòpsia ha revelat que les ferides que el nadó tenia a la zona íntima (i que inicialment van fer sospitar que podia haver estat víctima d'una violació) són superficials i que no hi ha esquinçaments ni lesions internes. L'autòpsia no ha pogut determinar l'origen de la mort però no descarta que pugui ser per causes naturals, com ara una infecció. Els forenses faran proves complementàries (com anàlisis de mostres, sang i orina) per intentar determinar com va morir.Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home de 26 anys (que vivia amb la mare de la nena, una germana de la petita de 2 anys i una altra companya de pis) a Torroella de Montgrí per les "circumstàncies anòmales" de la mort del nadó. En concret, la mare de la criatura, acompanyada de familiars, va portar la nena de 10 mesos al CAP de Torroella cap a tres quarts de vuit del vespre de dissabte.La petita va ingressar al centre ja morta i, tot i que la van intentar reanimar, no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, el nadó tenia signes externs d'haver estat víctima d'una agressió sexual per ferides a la zona de la vagina i de l'anus que, d'entrada, van fer sospitar als metges que podrien ser esquinçaments com a resultat d'una violació. Unes ferides que l'autòpsia havia de confirmar-ne l'origen.Durant el dia, la comitiva judicial va fer una entrada i registre al domicili on vivien tots plegats. Va ser en presència del detingut, que en tot moment va dir que era innocent i va negar que li hagués fet mal a la petita.Aquest dilluns li han fet l'autòpsia al nadó a l'Institut de Medicina Legal de Girona. Els forenses no han pogut concloure, per ara, quina és la causa de la mort, que consta com a indeterminada. Han descartat, però, que fos víctima d'agressió sexual perquè no té cap ferida interna i les lesions a les zones íntimes són superficials.Tot i això, els forenses li han fet frotis per mirar si hi ha restes d'ADN a l'anus o a la vagina i també han enviat a analitzar mostres de teixits, sang i orina. Li faran proves de toxicologia per veure si havia ingerit algun tipus de substància de forma accidental i tampoc descarten que es pugui tractar d'una mort natural, com ara per una infecció conseqüència de mala higiene.A més, també han explorat la germana de la petita, que té 2 anys, i no han trobar lesions o indicis d'abús sexual.Segons fonts properes a la investigació, el vespre de dissabte l'acusat i la mare de la nena estaven junts a dins del domicili amb la víctima i la seva germana. La mare va anar a la cuina i l'acusat s'hauria quedat sol amb les dues menors, a qui va posar a dormir.Al cap d'una estona la mare de les criatures va anar a la seva habitació i va veure la petita bocaterrossa i sense respirar. Va ser aleshores quan van cridar a un pastor de l'església evangèlica a la què pertanyen perquè els ajudés. Al comprovar que la nena no es movia, i després de resar una pregària, la van portar al CAP de Torroella de Montgrí on no van poder fer res per reanimar-la.Després de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra han deixat sense efecte la detenció del jove de 26 anys. Tot i això, continua citat a declarar dimarts al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. La fiscalia no té previst demanar cap tipus de mesura cautelar (ni presó ni presentació als jutjats) i, per tant, la causa contra ell podria quedar arxivada provisionalment a l'espera dels resultats definitius de l'autòpsia.

