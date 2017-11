La «gran lliçó» de l'ANC després de l'alliberament de Puigdemont i els consellers

Carles Puigdemont, durant la roda de premsa a Brussel·les Foto: NacióDigital

Llibertat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers que l'acompanyen a Brussel·les no hauran d'ingressar a presó i podran continuar a Bèlgica en llibertat. Així ho ha decidit el jutge d'instrucció que els ha interrogat, per separat, al llarg d'aquest diumenge a la tarda.El magistrat els ha imposat com a única mesura cautelar que continuen residint a Bèlgica, en un lloc conegut i que es presentin als jutjats cada vegada que se'ls requereixi. No s'hi ha inclòs cap mesura de compareixença periòdica ni tampoc cap prohibició de parlar als mitjans de comunicació, com s'havia especulat en un principi.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va ser una de les entitats que més ha reaccionat a aquesta decisió. I ho ha fet a través de Twitter, on ha denunciat la justícia espanyola. "Gran lliçó de justícia al sistema judicial espanyol. #Llibertat", van escriure al seu compte després de saber-se la notícia. Els membres de l'executiu han decidit entregar-se voluntàriament aquest diumenge al matí, a les 9.17 hores, a la policia belga, acompanyats dels seus advocats. Tots cinc tenien una ordre europea de detenció enviada per l'Audiència Nacional espanyola a les autoritats belgues després que dijous no es presentessin davant del tribunal a declarar pels delictes de sedició i rebel·lió que ja han dut mig Govern a dues presons de la comunitat de Madrid.Sembla, doncs, que l'estratègia del Govern amb l'exili de mig executiu al cor d'Europa ha tret els seus fruits. El jutge belga ha decidit treure'ls-hi la custòdia policial i Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig i Meritxell Serret no hauran de passar la nit entre reixes. El procés ha estat radicalment oposat al que van afrontar el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la resta de consellers dijous passat, quan van declarar a l'Audiència Nacional i ja no van poder tornar a casa.Ara, tant l'acusació com la persona interessada poden apel·lar la decisió a la divisió d'acusacions, que té 15 dies més per prendre la decisió. Per tant, una decisió es pren en principi en segona instància en un termini de 30 dies. Tanmateix, encara és possible un recurs de cassació. La decisió final s'ha de prendre en un termini de 60 dies, prorrogat a 90 en circumstàncies excepcionals. Si finalment es decideix executar l'ordre, la persona es lliurarà en principi a les autoritats de l'estat emissor dins dels deu dies següents a la decisió d'execució.