VÍDEOS El Camp Nou clama per la llibertat dels presos polítics

Minuto 10. Estalla el Camp Nou. “Free all political prisoners. Europe shame on you!”. Gritos de “Llibertat!” pic.twitter.com/VjBKi8xnhH — Roger Xuriach (@rogerxuriach) 4 de noviembre de 2017

Crits de llibertat i pancartes de “Free political prisoners” i “Europe shame on you” al Camp Nou. pic.twitter.com/UCyoF82eFo — Albert Mercadé (@albertmercade) 4 de noviembre de 2017

El Camp Nou, como el Palau ayer, grita "llibertat" en solidaridad con @junqueras, los Jordis y los consellers del @govern encarcelados pic.twitter.com/yDPhkRhodF — Roger Pascual (@RogerPascual10) 4 de noviembre de 2017

Malgrat la pluja, el Camp Nou crida a favor de la LLIBERTAT dels presos polítics. pic.twitter.com/QQbloF4i1Y — Silvio Falcón (@silviofalcon) 4 de noviembre de 2017

El Camp Nou s'ha convertit aquest vespre en un clam a favor de l'alliberament dels presos polítics. Els crits de "llibertat" s'han succeït al llarg de la primera part del partit contra el Sevilla.Els grups d'animació del Barça, tal i com havien anunciat, han entrat a l'estadi al minut 10 com a mostra de suport als consellers i als líders de les entitats sobiranistes empresonats. La PB Creu de Sant Jordi, Nostra Ensenya, Supporters Puyol i Almogàvers han accedit al Gol Nord cridant "llibertat" i desplegant pancartes reivindicatives amb lemes com "Free all political prisoners. Europe shame on you!".A partir de minut 17.14 han començat cinc minuts de silenci, acció impulsada per les entitats sobiranistes. Quan han acabat han tornat els crits de "Llibertat" i "Llibertat presos polítics".Els aficionats blaugranes també han reclamat "justícia" a l'inici del partit amb el desplegament d'una enorme senyera, per part del club, que anava acompanyada d'un missatge reivindicatiu, en català i en anglès: "justícia i justice".

