VÍDEOS Un llamp destrossa una palmera a Salou

Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dissabte, entre les 15 hores i les 20 hores, dues sortides a Tarragona per la tempesta, que ha passat per la demarcació amb força aparell elèctric sense causar gaires incidents greus.A Salou, tres dotacions han treballat en una terrassa d'un edifici del passeig Miramar, on ha caigut un llamp. Una altra dotació ha treballat a la Via Aurèlia, on ha caigut un altre llamp sobre una palmera, sense més afectació.Un dels municipis on la tempesta ha descarregat amb més força ha estat el Perelló, al Baix Ebre, en forma de calamarsa amb un diàmetre d'entre un i dos centímetres. La pedregada també ha afectat altres municipis de les Terres de l'Ebre, com Xerta. També al Perelló, els Bombers han fet sortides puntuals per columnes de fum, que podrien tenir l'origen en un llamp, tot i que no s'ha determinat.

