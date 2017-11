Les «garanties» que exigeix ERC per a les eleccions del 21-D

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha enviat missatges molt clars tan al bloc unionista com als "comuns" en un discurs d'obertura del consell nacional dels republicans d'aquest dissabte que ha estat més llarg i emotiu de l'habitual, arran de l'empresonament del vicepresident del Govern i president del partit, Oriol Junqueras, i del fet que diversos consellers es trobin també entre reixes o a l'exili. Així, Rovira ha asseverat que l'independentisme validarà les eleccions "il·legítimes" participant-hi, però ha reclamat a Espanya que deixi lliures tots els presos polítics i n'accepti els resultats.En aquest sentit, la dirigent republicana ha insistit que, si els partits independentistes són presents el 21-D i els seus ajuntaments col·laboren amb l'organització dels comicis, "cal que els presos, tots, sense excepció, surtin de la presó", ja que Espanya ha de posar "les condicions perquè les eleccions tinguin totes les garanties democràtiques" i permetin "debatre totes les opcions polítiques en igualtat de condicions". "No podem anar a unes eleccions amb els principals líders polítics i socials amb els principals líders d'un sector a la presó", ha subratllat i, per això, ha exigit que, si l'unionisme "vol unes eleccions democràtiques, cal que deixi lliures tots els presos polítics" i es comprometi a respectar la victòria independentista si aquesta s'imposa i, per tant, pugui implantar el seu full de ruta.Igualment, pel que fa als "comuns" els ha etzibat que la revolució no "es farà a la seva manera", ja que "està als carrers de fa anys" i no admet "maneres imposades ni lliçons". "La revolució democràtica no admet aquests matisos i equidistància, o estàs amb la revolució o amb la repressió", ha insistit, i els ha reclamat que li facin costat, " es digui procés constituent o declaració d'independència", ja que "no admet més temps". En concret, els ha reclamat que "segueixin defensant un procés constituent no subordinat, que no agafin una deriva socialista, que només es desdiuen d'allò que han promès".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)