VÍDEO Així expliquen (satíricament) el procés en un dels programes de màxima audiència als EUA

El conflicte entre Catalunya i Espanya i les conseqüències que està suposant, com l'empresonament dels "Jordis" i dels consellers del Govern travessa fronteres... i arriba en un programes de màxima audiència als EUA. El Late Show protagonitzat per l'humorista Stephen Colbert ha explicat, de forma satírica, com es percep el conflicte des de l'exterior En un monòleg, Colbert fa un repàs a l'actualitat deixant caure alguna bomba com que l'estat espanyol vulgui restablir l'ordre democràtic convocant unes eleccions. L'humorista etziba que "no hi ha res més democràtic que enviar a la presó a tot aquell a qui poble ha elegit".Amb to irònic, assegura que els EUA no participaran en cap problema intern de cap estat, a excepció de l'Iraq, Afganistan, Síria. Ara bé, l'humorista dona un consell als catalans: "'Els americans sabem algunes coses sobre com desempallegar-se d'una monarquia que et fa pagar uns imposts injusts i sobre com s'ha de començar un país nou. Cal tenir coratge i determinació", afirma.Colbert afirma que els catalans "se senten únics" perquè tenen la seva pròpia cultura i idioma i ho compara, de forma graciosa, amb Florida, "però sense homes sense samarreta passejant per carrers mentre cremen".L'humorista afirma que els catalans "ja són totalment independents" i afegeix -amb ironia- "encara que s'han traslladat al soterrani d'Espanya i que també demanaran les claus del cotxe de tant en tant".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)