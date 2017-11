Josep Pàmies, absolt d'un delicte contra la salut pública per cultivar marihuana d'ús terapèutic

La seva advocada, Anaïs Franquesa, ja va defensar que l'acusat no va comercialitzar amb la planta, sinó que va cedir els terrenys perquè la gent la cultivés amb finalitats terapèutiques. Més de mig centenar de persones van donar suport Pàmies abans del judici i es van concentrar davant els jutjats de Lleida amb una pancarta on es podia llegir 'Castigar a qui ajuda, no és impartir justícia'.



La sentència del jutjat penal 2 de Lleida, confirmada ara per l'Audiència, argumentava l'absolució amb altres sentències anteriors i recollia que es tracta d'un cultiu compartit d'ús propi amb finalitats terapèutiques. "No s'ha acreditat que els socis o altres hagin traficat amb la substància" i es tracta d'una "quantitat compatible pel consum propi" ja que ha quedat acreditat que cada soci tenia una o dues plantes i que cadascú s'encarregava del seu manteniment i recol·lecció, recollia la sentència.



Al judici van declarar, a més de Pàmies, algunes de les persones que tenien plantes de marihuana als terrenys de l'horticultor. Segons es va explicar al judici, als terrenys de Pàmies hi havia plantades 89 plantes de marihuana que pertanyien a 46 persones de l'associació Dolça Revolució.

L'Audiència de Lleida ha confirmat l'absolució a l'horticultor i activista Josep Pàmies del delicte contra la salut pública pel qual havia estat acusat per la fiscalia per cultivar marihuana d'ús terapèutic. La Sala ha coincidit amb la jutgessa del penal 2 de Lleida que ja el va absoldre en considerar acreditat el consum propi i que no es va traficar amb les plantes i ha desestimat, per tant, el recurs presentat per la fiscalia.Els Mossos d'Esquadra van comissar, el 2014, 89 plantes de marihuana en un hivernacle de la seva explotació que Pàmies assegura que cedia a persones de l'associació Dolça Revolució. Tot i que el valor al mercat il·lícit d'aquestes plantes superava els 8.000 euros, la jutgessa va considerar provat que cadascun de la quarantena de socis disposaven d'un parell de plantes cadascú i que s'encarregaven individualment d'elles, tal com ha confirmat l'Audiència. La fiscalia, demanava dos anys de presó i 16.000 euros de multa per l'horticultor que, abans d'entrar a declarar al judici que va tenir lloc el 25 de maig, va assegurar que el que va fer era "correcte". "No m'he de penedir de res, no sóc cap traficant", va sentenciar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)