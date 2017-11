VÍDEO El suport de Guardiola als presos polítics

Pep Guardiola ha tornat a sortir al pas per criticar l'embat judicial i polític d'Espanya contra el Govern de la Generalitat. En la roda de premsa prèvia a l'enfrontament entre el Manchester City i l'Arsenal d'aquest cap de setmana, ha fet evident la seva "por" pel retrocés de l'estat de dret a Catalunya."Espero que els polítics que estan a la presó surtin com més aviat millor", ha remarcat Guardiola, qui també ha advertit que "si els hi ha passat a ells, li pot passar a qualsevol per donar la seva opinió". L'exentrenador del Barça, ferm defensor del dret a decidir dels catalans, ha destacat que "no podem obviar que aquests onze polítics o activistes, que no han trencat un vidre, estan a presó per demanar votar". Setmanes enrere, el tècnic català ja va dedicar la victòria del City davant el Nàpols a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez El de Santpedor no ha volgut esquivar les preguntes polítiques dels periodistes, tot i assistir a la roda de premsa en el rol de dirigent del conjunt anglès. "La solució és que l'Estat i Catalunya es posin d'acord i puguem votar en un referèndum pactat", etziba. Ha insistit que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i els set consellers que avui passaran la segona nit entre reixes per ordre de l'Audiència Nacional hi són perquè "en el seu programa electoral van dir que, si guanyaven eleccions, faríem un referèndum".Guardiola ha mostrat el seu desig per "reconduir" la situació de crisi política. Una solució que, segons l'exfutbolista, passa inevitablement per caminar cap a unes "eleccions democràtiques i netes" el 21-D, on tothom pugui expressar-se com vulgui. "Espero que recuperem les institucions tan aviat com sigui possible i que el Parlament de Catalunya torni a ser el que era".El vídeo l'ha realitzat Sam Lee, corresponsal de Goal.com després d'una pregunta de Pol Gustems, periodista de Catalunya Ràdio.

