El festival Ítaca reserva la primera fila per als presos polítics i les seves famílies

La campanya #seientlliure reserva la primera fila dels espectacles per als presos i familiars. Foto: @ITACACULTURA

Full de promoció de la iniciativa a favor dels presos polítics catalans i els seus familiars. Foto: @ITACACULTURA

En la seva línia de defensa de la cultura, la democràcia i la llibertat, el festival Ítaca Cultura i Acció posa en marxa la campanya #seientlliure i reserva la primera fila dels seus espectacles als presos polítics catalans i a les seves famílies. En el cas, no desitjat, que els Jordis i els vuits consellers del Govern legítim de la Generalitat continuïn privats de llibertat en el moment de celebrar-se els espectacles, el festival gironí no ocuparà les localitats de la primera fila per visualitzar el seu suport a aquestes persones i per expressar el més enèrgic rebuig a unes detencions injustes i desproporcionades."Us defensem, us donem suport i us esperem al nostra ÍTACA, on la llibertat d'idees i la democràcia pura és real i és possible", asseguren els responsables del festival en un comunicat fet públic avui. El festival gironí posarà en pràctica la campanya #seientlliure el proper dia 18 de novembre durant l’actuació del cantautora Palafrugell, que forma part d’una visita guiada per conèixer el passat obrer d’aquesta ciutat.Els organitzadors d'Ítaca Cultura i Acció volen posar de manifest que defensen la pluralitat i la diversitat com a dret indispensable i com a única forma de societat possible. “Pensis el que pensis, defensis el que defensis, si és de forma respectuosa, sense imposicions, sense violència i, per tant, amb democràcia, ets dels nostres”, afirmen en el comunicat.Els responsables recorden també que la iniciativa #seientlliure s'emmarca en els valors fundacionals d'un festival que sempre ha defensat la llibertat, la democràcia i l'ús de la cultura com a eina de canvi social i evolució com a societat, i animem a altres festivals i equipaments culturals a sumar-se a la campanya #seientlliure deixant sense ocupar la primera fila de la platea de tots els espectacles mentre els presos polítics continuïn privats de llibertat.

