​El director d'«El Jueves», citat per injúries a la policia espanyola

La peça que la policia espanyola ha denunciat. Foto: El Jueves

El director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, ha estat citat a declarar el proper dimecres al Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona per una denúncia per injúries interposada per la policia espanyola.El passat 4 d'octubre, tres dies després de l'actuació policial contra els votants del referèndum de l'1-O, la revista va publicar que a Catalunya s'havien acabat les existències de cocaïna per la massiva presència d'agents als ports de Barcelona i Tarragona

