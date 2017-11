De Puigdemont a Marta Rovira: els discursos dels darrers dies, en un vídeo emotiu

Del contundent discurs de Carles Puigdemont des de Brussel·les i fins al de Marta Rovira entre llàgrimes . L'independentisme mira de refer les forces després de veure els membres de l'executiu empresonats i fa seves les paraules del Govern de resistir a les mesures repressives de l'Estat. Així ho recull el vídeo emotiu que ha començat a circular aquest divendres i que recorda els darreres episodis de repressió a Catalunya. Un vídeo que esdevé un argumentari per al sobiranisme per bolcar-se en les eleccions del 21-D per obtenir una contundent victòria a les urnes.Les paraules dels polítics serveixen de teló de fons per a un muntatge fet amb imatges de tot el procés català, des de les manifestacions i fins a l'1-O. En el vídeo també hi apareixen els consellers empresonats aquest dijous per ordre de la jutge Carmen Lamela i els tuits que van piular després d'entrar a la presó d'Estremera i Alcalá Meco.L' empresonament de bona part de bona part del Govern i dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural ha commocionat el sobiranisme que ara debat com donar resposta a l'ofensiva de l'Estat, que s'ha bolcat en el front judicial, institucional i policial. Milers de persones van sortir al carrer ahir per protestar contra el recent empresonament del vicepresident Junqueras i set consellers més acusats de rebel·lió, sedició i malversació. Sindicats i partits polítics exploren ara una protesta massiva que aturi l'activitat al país en forma de vaga general. També les formacions polítiques sobiranistes mantenen converses per teixir aliances i fixar estratègies compartides amb vistes a les eleccions del 21-D convocades per Rajoy.Tot plegat mentre l' espanyolisme més conservador comença a buscar vies per il·legalitzar els partits independentistes, una mesura que el PP ja va avançar que també estudiaria.

