El Barça reacciona a l'empresonament del Govern

El Barça també ha reaccionat a l'empresonament del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i set consellers . Ho ha fet, com de costum, a través d'un comunicat. Curt i ras. L'entitat blaugrana "lamenta" l'ingrés a presó dels membres de l'executiu català que aquest dijous al matí han declarat a l'Audiència Nacional.El club expressa la seva "solidaritat" amb els afectats i les seves famílies i reitera que és el diàleg la millor via per resoldre el conflicte de manera "consensuada, pacífica i política". En el mateix escrit, el Barça critica que el modus operandi de la justícia espanyola no contribueix a "construir els camins de diàleg i el respecte que sempre hem defensat com a entitat".Les escasses vuit línies compartides a les xarxes socials insten la ciutadania a la "serenor" i reiteren el compromís blaugrana amb "les llibertats i els valors democràtics per construir ponts que ajudin a resoldre aquest conflicte".

