Ratafia, música i titelles, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Arriba a Vilassar de Mar la segona edició del Festival de literatura i cinema negre, enguany amb un dia més. L'espai cultural Can Bisa es converteix en l'escenari del bo i millor de la literatura i el cinema negre, amb prop d’una trentena d’activitats i la participació d’una cinquantena d’autors i una vintena d’editorials. El festival vol esdevenir una trobada transversal del gènere negre en totes les seves expressions artístiques: literatura i cinema, però també teatre i música, sempre amb una especial atenció als autors, editorials i creadors artístics més propers, com a altaveu del gènere negre a Catalunya.Si t'agrada la ratafia, Santa Coloma de Farners es convertirà en el teu lloc de peregrinatge durant un cap de setmana que promet ser intens i unes sensacions ben aromàtiques. Arriba al municipi la trenta-sisena edició de la Festa Concurs de la Ratafia amb concerts, concursos, conferències, exposicions, sopars, ball, fira artesanal, rutes guiades, tallers de cuina i d'altres activitats. Sempre amb l'eix comú d'una de les begudes més tradicionals, delicioses i singulars de casa nostra, la ratafia.El Guant, Festival Internacional de Teatre de Titelles, és un certamen singular que té per objectiu difondre l'art dels titelles. Durant tres dies, a Valls hi arribaran sis companyies, que oferiran muntatges adreçats a públic familiar, però també a públic adult. A banda de les actuacions, gran gruix del festival, també es faran tallers gratuïts i una exposició, en una festa que es fa extensiva als aparadors dels comerços vallencs amb el lluïment de titelles confeccionats per esplais i centres de lleure.L’OBC celebra els 35 anys d’E.T. L’extraterrestre interpretant-ne la banda sonora de John Williams, que sonarà en directe a L’Auditori mentre es projecta la pel·lícula en pantalla gegant. E.T. L’extraterrestre és una de les pel·lícules més icòniques del cinema i del seu autor, Steven Spielberg, amb una de les bandes sonores més celebrades de Williams, que va ser mereixedora de l’Oscar a la millor banda sonora original l’any 1983. Aquest curs, completen les propostes de cinema i espectacles de l’OBCinema les bandes sonores de Fantasia de Disney, West Side Story i els millors musicals d’Andrew Lloyd Webber.Lloret retorna als temps medievals durant dos dies, 11 i 12 de novembre, en una activitat que s'emmarca dins de la programació de la Festa Major de Sant Romà. El centre històric del municipi s'omple de cabanes, artesans i mercaders amb una ambientació medieval plena d'espectacles de circ, màgia i música, amb cercaviles, justa de cavallers, joglars en ruta, accions teatrals itinerants i altres activitats. No hi faltarà cap detall per fer un viatge al passat més autèntic del nostre país.