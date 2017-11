Les tres persones més riques de Catalunya, segons la revista «Forbes»

Manuel Lao, al centre de la foto

Catalunya ha vist disminuït aquest any el nombre de milionaris, fins a un total de 22 rics, amb una fortuna de 15.000 milions d'euros, segons la llista de les 100 grans fortunes espanyoles realitzada per la revista Forbes . Madrid, per la seva banda, té 35 rics, que sumen un total de 29.000 milions d'euros.Catalunya reunia el 2016 el major nombre de fortunes del territori espanyol, amb un total de 27, per sobre de les 25 que tenia Madrid. Aquest rànquing es va tancar el passat 30 de setembre, just un dia abans de la celebració del referèndum a Catalunya, fet que va provocar la fugida d'empreses.En concret, el propietari de Cirsa, Manuel Lao, és aquest any la primera fortuna de Catalunya, amb 2.400 milions d'euros, 400 més que fa un any, seguit del fundador i major accionista de Mango, Isak Andic, amb 2.300 milions d'euros el 2017, enfront dels 3.200 milions que tenia el 2016. El tercer esglaó del podi l'ocupa el fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, amb una fortuna de 900 milions d'euros (750 milions d'euros el 2016).A Madrid, la major fortuna correspon al president de Ferrovial, Rafael del Pino, amb 2.900 milions d'euros, 100 més que 2016, seguit del fundador i expresident d'OHL, Juan Miguel Villar Mir, amb una fortuna de 2.700 milions d'euros (2.750 milions d'euros el 2016) i de la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, amb una riquesa de 2.300 milions d'euros enfront dels 2.100 milions d'euros d'un any abans.En relació al procés sobiranista i en termes de riquesa dels seus propietaris, l'empresa més important que ha traslladat el seu domicili fora de Catalunya és Catalana Occidente, controlada fonamentalment per les famílies Serra i amb una participació destacada de la familia Juncadella. No obstant això, tant la família Serra com els Juncadella tenen el patrimoni dispers entre diferents branques familiars, per la qual cosa el seu pes com a rics individuals és menor que en altres famílies.Pel que fa al repartiment geogràfic de fortunes, Galícia, gràcies al pes d'Amancio Ortega i la seva filla Sandra en el rànquing, és la comunitat autònoma amb major riquesa, ja que compta amb vuit milionaris amb un total de 80.000 milions, seguida de Madrid i Catalunya, amb 29.000 milions i 15.000 milions, respectivament.Les comunitats autònomes amb major representació de dones riques són Madrid (10 dones, amb una fortuna de 8.700 milions d'euros), Catalunya (sis dones, amb 3.300 milions), Galícia (tres dones, amb 7.300 milions) i València (tres dones, amb 3.000 milions.

