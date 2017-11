Moody's veu «negatiu» per al crèdit espanyol i català la declaració d'independència i la suspensió de l'autogovern

L'agència de qualificació de deute Moody's ha considerat "negatiu" per al crèdit de l'Estat i per al de Catalunya tant la declaració d'independència com la suspensió de l'autogovern a partir de l'article 155 de la Constitució espanyola. La nota actual de Moody's per al crèdit espanyol és Baa2 amb perspectiva estable, mentre que la que dona a Catalunya és Ba3 amb perspectiva negativa. Els dos moviments, la declaració d'independència i l'aplicació del 155, fan "escalar" la tensió política entre ambdós actors, opina l'entitat. I afegeix que si bé és cert que el 155 assegura que Catalunya segueix formant part de l'Estat "a curt termini", utilitzar aquesta eina també "fa créixer la incertesa" a l'entorn de com es comportarà el que considera un "punt mort" en un horitzó a més llarg termini.Moody's també alerta que si es "materialitzen" els càrrecs de rebel·lió, sedició i malbaratament de cabals públics que la Fiscalia General de l'Estat atribueix als membres destituïts del Govern, és molt probable que aquests no puguin presentar-se a les eleccions del 21-D, cosa que "probablement" podria "exacerbar encara més" aquest "punt mort". I l'escena es podria veure agreujada, opina l'entitat, si hi hagués moviments instant a la "desobediència civil" als 200.000 funcionaris catalans.L'augment de "l'escalada" de la crisi constitucional és "negativa" per al crèdit tant de l'Estat com de Catalunya. Moody's afirma que les tensions polítiques "i la incertesa associada" danyaran "probablement" la confiança en l'economia i la despesa del consum en els dos actors.També recorden que recentment han baixat les estimacions de creixement del PIB a Espanya tant per al 2017 com per al 2018, fins al 2,9 i el 2,3% respectivament. La projecció per al 2018, subratllen, està ara en la línia de la que fa el govern de Mariano Rajoy, que ha estat revisada recentment.La inestabilitat política està tenint "clarament" un "impacte negatiu similar" en l'economia catalana, amb una davallada de la inversió estrangera i de les reserves turístiques. Moody's també recorda que "prop de 1.500 empreses" han traslladat les seves seus socials fora de Catalunya a l'entorn de la crisi i opina que aquest "deteriorament" dona la raó a la decisió de l'agència de rebaixar el crèdit de referència de Catalunya de caa1 a caa2, mentre li manté la nota global en el Ba3 amb perspectiva negativa.

