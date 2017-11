Els Capgrossos fan la seva millor actuació i els Verds igualen la seva màxima fita en la diada de Tots Sants

Tres de deu descarregat pels Castellers de Vilafranca a la seva diada de Tots Sants. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Els Capgrossos de Mataró han completat la millor actuació de la seva història aquest dimecres a la diada de Tots Sants de Vilafranca del Penedès, on han carregat per primer cop el pilar de 8 amb folre i manilles. Aquest castell, sumat al 3 de 9, la torre de 9 i el 5 de 9 ha permès a la colla superar la seva millor marca, assolida tot just el mes passat a Reus. Mentrestant, els Castellers de Vilafranca han igualat la millor marca de la colla, descarregant el 3 de 10 amb folre i manilles, la torre de 8 neta, el 3 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8. Per la seva part, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sants han defensat el 4 de 9 i la torre de 9, respectivament, si bé han acabat rebaixant les seves aspiracions inicials i al tram final de l'actuació han dut a plaça castells de 8.Els mataronins han iniciat la seva actuació amb el 3 de 9 amb folre, que han descarregat sense complicacions, exhibint una seguretat que també han mostrat posteriorment descarregant la torre de 9. Amb els dos primers objectius superats, ha estat a la tercera ronda quan ha arribat l'esclat d'alegria dels Capgrossos, amb el 5 de 9 folrat, fet que els situava més a prop de superar la seva millor marca, aconseguida al Mercadal de Reus, quan van completar aquests mateixos castells i el pilar de 7. Així, al tram final de la diada, els blaus s'han atrevit a dur a Vilafranca el pilar de 8 amb folre i manilles, que han carregat amb gran esforç i els ha permès signar la seva marca rècord, tot i que l'espadat ha acabat fent llenya.Els Castellers de Vilafranca han obert plaça amb el 3 de 10 amb folre i manilles, que han hagut de defensar de diversos sotracs per aconseguir-lo descarregar. Ha estat en segona ronda quan els Verds han viscut el moment més àlgid, descarregant la torre de 8 neta, que està considerat un dels castells de màxima dificultat, conegut amb la 'bèstia indomable' per la seva fragilitat. Enmig de l'eufòria, la colla ha dedicat la fita als presidents d'Òmnium i l'ANC, amb un gest que ha escenificat l'excap de colla David Miret senyalant cap al balcó de l'ajuntament, on eren els vicepresidents de les dues entitats.Pel que fa a la tercera ronda, els vilafranquins han jugat una de les seves cartes més fidels i han descarregat còmodament el 3 de 9 amb l'agulla, arrodonint tres construccions de gamma extra a l'espera d'afrontar la ronda de pilars. En aquest punt, la colla ha apostat pel pilar de 8 amb folre i manilles, que s'ha esfondrat en el primer intent quan tot just començaven a sonar les gralles. Tot i la caiguda, la colla l'ha dut de nou a plaça en torn de repetició, quan l'han descarregat, igualant així la seva millor marca, assolida justament per Tots Sants l'any 2015.Al seu torn, els Xiquets de Tarragona han portat a plaça diversos castells que han quedat en intent. D'inici, la colla ha desmuntat el 4 de 9 amb folre quan els dosos eren a punt de situar-se, i els matalassers han hagut d'esperar fins la segona ronda per poder completar aquest castell. Tot i que la canalla anava a fer-se enrere de nou abans de coronar-lo, l'escalf i els ànims de tota la plaça aplaudint han encoratjat els petits fins que l'enxaneta ha fet l'aleta. L'estructura ha patit tremolors molt fortes en el moment de descarregar, però la colla l'ha treballat intensament fins el final.A la tercera ronda, però, els Xiquets han tornat a quedar-se en intent, ja que la canalla s'ha fet enrere quan era a pocs passos de completar el 3 de 9. Si bé els tarragonins han apostat per aquest mateix castell en la ronda de repetició, tampoc se n'ha sortit per un nou retrocés de la canalla i finalment ha rebaixat les aspiracions inicials, de manera que ha portat a plaça el 3 de 8. Per últim, els Xiqueta han tancat la seva actuació amb un pilar de 6.Finalment, els Castellers de Sants han sortit a plaça amb un sòlid 3 de 9, que ha encoratjat la colla a afrontar la segona ronda amb la torre de 9. Els barcelonins han defensat els dos castells sense excessives dificultats, i han volgut arrodonir l'actuació amb el 4 de 9. Quan el castell encarava el tram final, però, s'ha trencat al pis de quarts, de manera que ha quedat en intent. Fent ús de la ronda de repetició, els borinots s'han acabat decantant per una opció segura, amb el 4 de 8. Per acabar, la colla ha finalitzat la seva actuació amb un pilar de 7 que ha fet llenya poc després que l'enxaneta fes l'aleta.

