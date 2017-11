El Saló del Manga obre les portes amb els robots com a grans protagonistes

Una figura de Goku, al XXIII Saló del Manga de Barcelona. Foto: Josep Ramon Torné/ACN

El XXIII Saló del Manga de Barcelona ha obert les portes aquest dimecres al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona, en una edició en què els robots seran els grans protagonistes i que també celebra els 100 anys de l'anime. Aquest any el Saló del Manga de Barcelona, que organitza FICOMIC, tindrà lloc de dimecres 1 a diumenge 5 de novembre, amb un total de 75.000 metres quadrats d'exposició, 5.000 metres més que en la passada edició. Aquest augment de dies de celebració i d'espai és fruit del creixement del certamen en expositors, públic i visitants, segons els organitzadors. El president de FICOMIC, Patrici Tixis, considera que aquest Saló del Manga serà una de les edicions més ambicioses, per l'increment de metres quadrats i de dies.Els robots són els grans protagonistes del XXIII Saló del Manga de Barcelona, per la vinculació d'aquests, els mechas i els ciborgs a la història del manga i l'anime des dels temps del mestre Osamu Tezuka i el seu Astroboy. Després d'ell han vingut Gundam, els Evangelion o Mazinger Z, del qual hi ha una col·lecció de marxandatge espanyol dels 70. L'espai de robòtica, amb la col·laboració de les empreses més importants del sector al país compta amb robots sensibles i col·laboratius amb un component artístic. Alguns d'aquests robots fan retrats dels visitants o continuen les melodies que aquests els proposin.L'esdeveniment també celebra els 100 anys de l'anime amb un convidat d'excepció: Masao Maruyama, que va treballar amb el mestre Tezuka i és un dels protagonistes de la història de l'animació japonesa. També hi ha un record a l'autor desaparegut Jiro Taniguchi amb una retrospectiva i a l'autora del cartell, Kenneos, que també ens ha deixat recentment. Igualment, hi ha activitats al voltant dels 25 anys de la publicació de la sèrie blanca del manga de Bola de Drac i els concursos de cosplay.El certamen compta amb la presència de les mangakas Yôko Kamio (No me lo digas con flores, Planeta Cómic), i Robico El Monstruo de al lado, Norma Editorial), així com d’altres noms propis com els dels autors Yoshiaki Sukeno (Twin Star Exorcists, Norma Editorial) i Masasumi Kakizaki (Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2, ECC Ediciones). Per la part d'animació, a més de Maruyama, el saló compta amb la presència de Hiroyuki Sakurada i Masatoshi Chioka, productor i director respectivament de Dragon Ball Super, la nova sèrie protagonitzada per Son Goku.

