Octubre de rècord per a TV3

Periodistes de TV3 i Catalunya Ràdio rebutjant la intervenció estatal Foto: ACN

TV3 ha obtingut aquest octubre una quota de pantalla del 17,5%, el millor resultat d'audiència dels darrers deu anys, concretament des del març del 2007 quan el panorama televisiu no estava tan fragmentat. Aquest registre se situa a 8,4 punts per sobre La Sexta, la segona cadena més vista del mes. De fet, la cadena pública catalana ha liderat els nivells d'audiència tots els dies del mes i ha situat 30 programes entre els 40 més vistos. També, el 3/24 ha superat per tercer mes consecutiu el seu propi rècord, amb una quota del 3,3%. Així mateix, els portals de la CCMA i del web de notícies del 324.cat han registrat un nou rècord d'audiència.A banda, amb una quota del 18,4%, entre les 21.00 h i les 24.00 h, TV3 ha tornat a liderar un mes més la franja del prime time, amb 9,5 punts per sobre La Sexta, i també s'ha situat com a líder del 'day time' amb un 18%, també per sobre La Sexta, amb un 9,7% de quota de pantalla.La televisió pública catalana ha situat durant l'octubre 30 programes en el rànquing dels més vistos del mes. D'aquests, 18 estan entre els 20 primers. A banda dels Telenotícies i dels especials informatius, destacar el resultat del Polònia, que el dia 26 d'octubre amb 923.000 espectadors i una quota del 30,5%, va ser el més vist des del 4 de febrer del 2010.El programa Els matins ha tancat el mes amb una audiència mitjana de 126.000 espectadors i una quota del 23,3% i ha estat el mes més vist des del desembre del 2010. El partit de la Lliga de Campions entre l'Olympiacos i el Barça també ha entrat a la llista dels més vistos del mes amb un 28,3% de quota i 722.000 espectadors.Merlí i Preguntes freqüents continuen mantenint l'èxit i tots dos han fet aquest octubre un rècord de temporada. Pel que fa a la sèrie de sobretaula Com si fos ahir ha estat líder de la seva franja tots els dies i ha tancat amb una mitjana de 245.000 espectadors i un 15,7% de quota.Pel que fa a la tarda, el nou magazín Tarda oberta ha liderat 12 de 16 dies i ha fet una mitjana de 202.000 espectadors i una quota del 14,0%. I l'Està passant, l'informatiu satíric de Toni Soler, ha liderat 15 de 16 dies, i ha acabat el mes amb una audiència mitjana de 375.000 espectadors i un 17,5% de quota.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)