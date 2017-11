Un mort i un ferit greu per un incendi en un edifici a Barcelona

L'incendi de Mitre, ben viu encara! pic.twitter.com/LZcsj5UyBH — Jordi Martí Galbis (@jmartigalbis) 1 de novembre de 2017

Gran incendi a General Mitre/Ballester! pic.twitter.com/LBDqSEcLaU — Jordi Martí Galbis (@jmartigalbis) 1 de novembre de 2017

El foc ha provocat una gran columna de fum. Foto: Cedida

Un detall de la virulència de les flames del carrer Saragossa. Foto: Cedida

L'incendi un cop s'han rebaixat les flames. Foto: Marcel Urgell

Els bombers sota l'edifici afectat pel foc. Foto: ACN

El fum era ben visible de lluny. Foto: Cedida

Un home de 93 anys ha mort, una altra persona ha resultat ferida greu i 18 més lleus en l'incendi que ha afectat aquest dimecres l'edifici del número 132 del carrer Saragossa del barri del Putxet de Barcelona, a tocar de la Ronda Mitre, segons han informat fonts municipals. El foc ha començat al sisè primera però s'ha escampat a altres pisos. A primera hora de la tarda, l'Ajuntament ha donat el foc per extingit però ha avisat que els veïns encara no podran tornar a casa.El ferit greu ha patit cremades de tercer grau en el 50% del cos i ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dels 18 ferits lleus, 12 han estat traslladats a centres hospitalaris i sis han estat atesos in situ, per intoxicació de fum i crisis d'ansietat, segons les citades fonts municipals. A més, diversos veïns han estat confinats a l'edifici per seguretat esperant que s'extingís el foc.L'incendi ha afectat les tres plantes superiors de l'edifici. La resta d'habitatges, per manca de subministres i a falta de la inspecció definitiva que aclareixi si l'edifici té danys estructurals, han quedat desallotjats. L'Ajuntament ha activat el Servei d'Emergències i Urgències Socials per tal d'atendre les persones afectades. 22 persones de 6 nuclis familiars han acceptat l'allotjament alternatiu ofert pel consistori.Les flames s'han originat poc abans de les 10.00 h i la columna de fum ha estat ben visible de lluny, però es desconeix la causa del foc. S'han desplaçat 15 dotacions dels Bombers de Barcelona, 14 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, i s'ha tallat la circulació de la Ronda Mitre en sentit Llobregat des de la plaça Lesseps. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 64 trucades alertant de l'incendi.El veí de l'edifici on s'ha declarat l'incendi Juanjo Navarro ha explicat que "ha estat esgarrifós i molt espectacular", segons ha dit a l'ACN. "Estava a casa i he sentit soroll de vidres trencats. He tret el cap, tinc el balcó just davant la casa que s'ha cremat, i he vist com el foc anava sortint i començaven a caure coses a terra", ha relatat. El veí ha afegit que l'escalfor del foc arribava a casa seva i que els Bombers han arribat en uns quinze minuts.Entre els que han penjat vídeos a Twitter sobre l'incendi figura el regidor del PDECat, Jordi Martí:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)