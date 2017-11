El Barça empata amb l'Olympiacos i deixa escapar els primers punts a la Champions (0-0)

El Futbol Club Barcelona arribava a Atenes amb una trajectòria impol·luta a la Champions League. Ple de victòries i peu i mig a vuitens de final. Tot i la condició de clar superior respecte a l'Olympiacos, els blaugrana no han estat capaços de materialitzar el seu domini i no han pogut passar de l'empat. Partit distret, marcat per les imprecisions, que emplaça els de Valverde a rematar l'accés definitiu a la següent ronda de la competició en la seva visita al Juventus Stadium.Els primers quinze minuts de partit han estat marcats per la igualtat. L'Olympiacos, esperonat per les grades del Georgios Karaiskakis, ha estat capaç de plantar cara al Barça a l'inici. Els de Valverde han dominat la pilota, però els hi ha costat encadenar jugades clares de perill. Han optat per cuinar el gol a foc lent.Amb el pas dels minuts, el Barça ha anat de menys a més de la mà de Leo Messi. Ha augmentat considerablement el ritme de partit, però ni així ha estat capaç de perforar la teranyina grega. Un xut de Luis Suarez al lateral de la xarxa i un altre del crack argentí que el porter de l'Olympiacos ha rebutjat amb el peu han estat les dues ocasions de gol més clares.Dos minuts abans d'enfilar el camí dels vestidors, Sergi Roberto ha hagut de ser substituït amb molèsties al bíceps femoral de la cuixa dreta. En el seu lloc ha entrat Gerard Deulofeu. Amb aquest canvi, Valverde ha tornat a dibuixar l'esquema habitual 4-3-3. Mentre el de Reus ha estat sobre la gespa, el conjunt blaugrana ha jugat amb quatre homes al mig del camp.La pel·lícula no ha canviat a la represa. El Barça ha estat superior a l'Olympiacos, però no ho ha sabut materialitzar. Massa imprecisions i poca contundència. Amb el pas dels minuts l'afició s'ho ha anat creient cada vegada més i els grecs s'han encomanat de l'espectacular ambient de la graderia. La poca productivitat en atac dels blaugrana també ho ha fomentat.Els locals no han ensenyat les dents amb massa fúria, però tampoc ha donat aire al líder. El pla de Takis Lemonis ha sortit a la perfecció i els seus jugadors no s'han arronsat i han defensat aferrissadament l'empat. Han aconseguit aigualir els embats. Cada vegada més escurats a darrere, però sense fissures. Luis Suárez ha acabat tip i desesperat.L'uruguaià, de fet, ha estat protagonista de l'ocasió més clara de gol de la segona part. En el minut 80, una meravellosa passada de Messi li ha permès personar-se davant Proto. Ha intentat superar-lo amb una vaselina, però la bola ha impactat amb el travesser.Amb aquest empat, sumat a l'1-1 de l'Sporting de Portugal i la Juventus, la classificació matemàtica del Barça encara continua a l'aire. Propera cita, en tres setmanes al Juventus Stadium.

