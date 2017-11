Dues persones mortes i tres ingressades per un brot de legionel·losi a Llinars del Vallès

Dues persones han mort i tres han estat hospitalitzades per un brot de legionel·losi a Llinars del Vallès . Segons apunta el Departament de Salut de la Generalitat, les dues víctimes eren d'edat avançada i amb patologies prèvies greus. Els primers símptomes dels cinc afectats van sorgir el 15 d'octubre.L'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'ajuntament del municipi vallesà han obert una investigació per determinar l'origen del brot i el focus del contagi. Segons ha indicat el Departament de Salut, tant la investigació ambiental com l'epidemiològica es van iniciar el mateix dia de la notificació dels malalts. Es va recollir la informació clínica i epidemiològica necessària per delimitar on s'han pogut contagiar els malalts i es van inspeccionar les instal·lacions considerades de risc.Així mateix, s'ha ordenat netejar i desinfectar els circuits implicats en la investigació dels quals s'han recollit mostres, a l'espera d'obtenir resultats analítics que orientin sobre l'origen del brot. Paral·lelament, l'Ajuntament ha deixat sense activitat elements que faciliten l'aspersió important d'aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària.Segons el Departament, ara per ara no es pot descartar que puguin aparèixer més afectats en els pròxims dies, ja que el període d'incubació de la malaltia pot ser fins a catorze dies. Des de l'Agència Pública de Salut es continua amb la investigació del brot i s'ha informat a tots els centres sanitaris de la zona, mentre es resta a l'espera dels resultats de les analítiques practicades a les instal·lacions amb possible implicació.La legionel·losi es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols, i no es transmet d'una persona a una altra. Les persones que tenen més risc són les fumadores, les que pateixen malalties cròniques que afectin el sistema immunitari, i les d'edat avançada.

