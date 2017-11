El model de la residència Faber d'Olot es podria exportar arreu de Catalunya

Josep Berga i Francesc Serés han destacat la possibilitat d'exportar a altres indrets del país el model únic de la Faber d'Olot. Foto: Marti Albesa.

Kate Good, Josep Berga, Francesc Serés i Marta Roqueta durant la presentació aquest matí de la nova residència sobre feminisme a la Faber. Foto: Martí Albesa.

Marta Roqueta, editora de zena.cat, centra la seva tasca en l'anàlisi de la cultura popualr des de la perspectiva de gènere. Foto: Martí Albesa.

La nord-americana dels EUA, Kate Good, ha expressat, en un català perfecte, el seu interès a aprofitar la residència per compartir i intercanviar idees, a més de poder exposar a un públic general el seu treball doctoral. Foto: Martí Albesa.

Aquest dimarts al matí s'ha presentat a la Sala Gussinyé de l'Ajuntament d'Olot la segona residència del curs a la Faber –aquest cop dedicada als feminismes–, s'ha fet balanç del curs anterior i de la marxa general de l'entitat, fincada a la ciutat, a l'Hotel Riu Fluvià, des de fa just un any. A la presentació hi han assistit el regidor de Cultura, Josep Berga; el director de la Faber, l'escriptor Francesc Serés, i dues de les disset noves residents: Kate Good (estudiant de doctorat, Estats Units) i Marta Roqueta (editora de zena.cat i columnista, Catalunya).En aquest acte de presentació s'ha fet, també, balanç de tot l'any passat des de l'inici de la residència i el resum, per a Serés, és prou clar: "Som pioners d'aquest model d'èxit", que es defineix més pel que no és, exclusivament: "No és un retir, ni una torre d'ivori", perquè, sempre, hi ha un projecte de retorn social. Poques residències d'aquest caire poden dedicar eixos temàtics amb aquest model únic, en què el contacte entre els residents (que serven el seu espai i temps), que comparteixen i intercanvies idees i projectes, és, també, viscut a nivell social, amb conferències, debats, tallers…, en entitats, centres escolars, instituts i universitats.Èxit del model que comparteix el regidor Berga, que ha certificat l'excel·lent rebuda del curs anterior, dedicat a les religions, i creu, igualment, que una de les claus d'aquest èxit és que Faber encaixa amb els projectes de ciutat: pedagogia, urbanisme, robòtica, energies renovables. els qui ja han fet alguna residència –ha reblat–, "volen repetir".Aquest model, segons Josep Berga, no perilla, malgrat les maltempsades que assolen en aquests moments el país."La continuïtat està garantida", ja que el projecte, nascut d'una idea sorgida del mateix regidor l'any 2012, compta amb un pressupost important tant per part de l'Ajuntament com de la Generalitat. És més: del que es parla ara és de poder exportar aquest model a altres indrets de Catalunya, com podrien ser localitats de les demarcacions de Barcelona o Lleida.El 16 d’octubre va acabar la primera residència del curs 2017-2018, sobre creences religioses. Va ser un mes intens, amb 10 professionals provinents d’arreu món que van venir a treballar a FABER en els seus projectes professionals entre una setmana i un mes. “En total es van fer 12 activitats entre escoles i instituts d’Olot, però també a universitats de Girona i Barcelona” ha explicat aquest matí el director de Faber, Francesc Serés. Serés ha assegurat que “estem molt contents de la resposta que va tenir l’estada de creences i també de poder comptar amb una nova estada dedicada a feminismes, perquè havíem tingut moltes peticions en aquest sentit”.El dia 23, va començar la segona residència del curs, sobre feminismes, que acabarà el 17 de novembre. Un mes en el qual passaran per Faber 17 dones residents, la majoria de les quals ja tenen programades activitats molt diverses.Les activitats obertes a tothom aniran a càrrec de Fina Sanz (psicoterapeuta, sexòloga, pedagoga, formadora i escriptora. País Valencià), que presentarà el seu llibre El buentrato como proyecto de vida a Can Trincheria aquest dijous a les 19 h. Tot seguit, divendres, dia 3, hi haurà una jornada de portes obertes en què vuit de les residents a Faber presentaran els seus projectes a l’Hotel Riu Fluvià (Olot). Després, dissabte 4 a les 11 h Marta Roqueta farà un taller sobre representacions de gènere, raça i diversitat en la cultura popular (relacionat amb les sèries televisives i els còmics), a L’Ideal d’Olot.La setmana que ve, dimarts 7 de novembre a les 19 h, Patricia De Souza (escriptora i traductora. Perú) farà una conferència a Can Trincheria per parlar sobre com es representen les dones a elles mateixes i la literatura com a instrument important. I, finalment, diumenge 12, al matí, hi haurà una segona jornada de portes obertes on sis residents més també presentaran els seus projectes. A més a més, la gran majoria d’elles faran, també, activitats en escoles, instituts i universitats; en aquest cas reservades als alumnes.Les residents que vindran són:Patricia De Souza (escriptora i traductora. Perú)Erika Ruonakoski (filòsofa. Finlàndia)Kate Good (estudiant de doctorat. Estats Units)Bipasha Baruah (càtedra d’Investigació al Canadà i professora. Índia)Raisa Jurva (investigadora en Estudis de Gènere. Finlàndia)Marta Roqueta (editora i columnista. Catalunya)Viktoriia Panova (investigadora, doctora i lectoria en ciències polítiques. Ucraïna)Mary Condren (educadora, escriptora, teòrica i activista. Irlanda)Klara Regnö (doctoranda, investigadora feminista, professora titular. Suècia)L. Ayu Sarawati (escriptora, professora associada, doctoranda. Hawaii)Sameena Azhar (treballadora social i investigadora. Estats Units)Kathleen McNerney (professora, crítica literària i traductora. Estats Units)Fina Sanz (psicoterapeuta, sexòloga, pedagoga, formadora i escriptora. País Valencià)Jenn Díaz (escriptora. Catalunya)Susie Hammond (poeta i professora d'escriptura. Estats Units)Catalina Gayà (professora i periodista. Illes Balears)Laia Seró (periodista. Catalunya).Faber va obrir les portes el setembre del 2016 i fins al setembre d’aquest any ha programat sis residències: tres d’humanitats, una sobre matemàtiques, una sobre dansa i una sobre nou periodisme, per les quals van passar més de 70 residents i es van fer 44 activitats en total.El regidor de Cultura, Pep Berga, ha assegurat que “estem molt contents de com funciona Faber pel treball de les persones que hi fan estada i perquè comparteixen el seu coneixement amb la ciutat i amb el país”. A més, segons Berga, “és un projecte que encaixa molt bé amb Olot ja que ha programat estades sobre robòtica, energies renovables o sobre l’ensenyament al segle XXI a partir de peticions que hem recollit”.Enguany hem començat a programar les primeres residències individuals. Aquestes estades individuals són un servei que Faber ofereix a tot tipus de creadors, escriptors, professionals, investigadors de diverses disciplines. Les primeres dues estades les han fet dos dramaturgs catalans,Pel que fa a l’any que ve, el curs 2017-2018 continuarà amb la programació de les estades següents:— del 15 al 31 de gener, “Més de 100.000: urbanisme i el futur de les ciutats petites i mitjanes”;— del 19 de febrer al 4 de març s'acollirà el mateix grup de matemàtics que van venir el curs passat per continuar treballant –en una comunitat de pràctica– en el projecte que ja van iniciar: un projecte europeu de recerca de programari lliure i de llenguatges matemàtics;— del 5 al 28 de març, “Transició energètica: sostenibilitat, educació, futur”;— del 3 al 25 d’abril, “Innovació pedagògica: escoles al segle XXI”;— i, finalment, del 7 al 30 de maig, una estada sobre robòtica.

