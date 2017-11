La Fiscalia de València investiga l'escarni de la ultradreta a casa de Mónica Oltra

Mónica Oltra sufre un escrache en su casa por parte de un grupo de extrema derecha https://t.co/ygVZbtypYr pic.twitter.com/cbv8dYuoBg — Europa Press (@europapress) 19 d’octubre de 2017

La Fiscalia de València ha obert diligències d'investigació penal arran de la denúncia interposada per l'advocacia de la Generalitat Valenciana després de l'assetjament per part d'un grup d'extrema dreta que va patir el passat 18 d'octubre a la nit la vicepresidenta Mónica Oltra a casa seva. Segons que han confirmat fonts pròximes, la denúncia posa de manifest la intimidació patida per Oltra, considera que l'acció podria ser constitutiva de delictes d'assetjament, odi i desordres públics.Segons que es pot veure en un vídeo difós a les xarxes socials una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel·lícula Scream es va concentrar durant la nit del 18 d'octubre a casa seva portant una bandera espanyola amb la frase"'Visca la unitat d'Espanya". L'assetjament va ser retransmès a través de les xarxes socials pel grupuscle ultra España 2000.Aquests vídeos han estat adjuntats en la denúncia, que recorda que hi va haver actuacions similars durant el passat 9 d'octubre, amb agressions a manifestants per part de persones vinculades a la ultradreta, i que aquestes han estat objecte de diligències per la Fiscalia per presumptes delictes d'odi i discriminació.

