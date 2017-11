Agermanament d'indecència i d'hiperventilació

"Frente de Madrid", la pel·lícula emesa a La 2.

, aquesta va ser la pregunta del dia de ¿Cómo lo ves? diumenge a la nit. Sí, no m’ho invento, així està el pati. En una televisió suposadament pública es posava a judici de l’audiència si és necessari, lícit, boicotejar els productes fets a Catalunya.El sol fet de plantejar-s’ho ja és per si sol un atemptat a tot que tingui cap ferum de sentit comú i d’intel·ligència. Què t’ha de passar pel cap per ni tan sols plantejar-te fer aquesta pregunta? Quin tipus de detritus mental i moral és el que guia els teus passos? Després s’estranyarà Carlos Herrera si quatre exaltats li diuen de tot a les xarxes. Si un va propagant aquesta mena de continguts en un moment tan delicat com el d’avui en dia està ruixant amb benzina els focs interiors de moltes persones que no porten bé tot el que està passant, que no estan paint bé la irresolució d’un conflicte que els preocupa.: José Oneto, Pepe Navarro, Boris Izaguirre, Gloria Lomana, Isabel Gemio... I dic “suposadament” perquè no deien res, absolutament res que tingués cap mena d’interès ni de sentit. Obvietats, irrellevàncies de tota mena. Feia inclús pena veure’ls i escoltar-los. M’agradaria saber quina morterada cobren per anar a aquest programa. Mínim 1000 euros cada cop. I dic mínim.I tots els tertulians també s’hi mostraven contraris. L’enquesta a l’audiència va identificar un 40% favorable al Sí. I tots s’escandalitzaven, feien escarafalls. Era patètic. Quin nivell de continguts que té ara mateix aquesta cadena que alguns pretenen que sigui el model a seguir per Televisió de Catalunya. Quina tristesa, quina indigència intel·lectual. I enfarinats en aquest deliri imparable de vergonya aliena que ens fa transitar per querelles destraleres i mentides sense fre alhora que per DUI imaginàries, repúbliques no proclamades, governs fantasma i exilis interiors, anar assistint a l’escalada de disbarats i d’hiperventilació desfermada resulta un espectacle depriment.(cada vespre a La 2), amb abismal diferència el millor de la graella de TVE –sí, la mateixa cadena de ¿Cómo lo ves?-, emeti ahir la pel·lícula Frente de Madrid, s’interpreta per alguns com un nou insult al sobiranisme. A veure, insult –al sobiranisme a tothom amb un mínim d’intel·ligència- és la pregunta que es va posar a la boca l’Herrera l’altre dia, no pas que un programa que busseja per la cinefília i per la història del cinema espanyol emeti un film en què, durant la Guerra Civil, un falangista es camufla de milicià i visita la seva parella que viu al cor del Madrid republicà.i construeix un encontre entre els dos bàndols de la guerra, transmetent a l’espectador un missatge que ressalta l’absurditat global del conflicte bèl·lic. O sigui, que de connotacions filofeixistes res de res. Ja ha passat abans. Alguns ja han fet el ridícul abans denunciant que Historia de nuestro cine emeti films amb temàtica sensible en aquest sentit. Ho ha fet amb produccions propagandístiques del bàndol nacional i també del bàndol republicà. La missió del programa és emetre’ls i també contextualitzar-los com cal. I això és el que fan abans de l’emissió. Un especialista en cinema proposa a l’espectador les claus més rellevants de la pel·lícula. No es fa en cap moment un panegíric de res, cap proclama política, cap biaix de cap mena.Anem una mica més enllà. Les pel·lícules, com a obres d’art que són, han sigut al llarg de la història del cinema vehicles de creativitat i també de propaganda i agitació de tota mena, també política. Saber-ho explicar forma part de la missió dels temps posteriors, saber emmarcar el seu valor i el seu interès. Però per a poder-ho fer bé és necessari comptar amb el sentit comú de qui està a l’altra banda de la pantalla. Amb el seu judici crític i mirada adulta. És trist detectar de tant en tant que sentit comú, judici crític i mirada adulta són realitats massa intermitents en un dia d’avui abduït per l’estómac, la rauxa i l’infantilisme.

