Netflix cancel·la «House of Cards» després de les acusacions d'abús sexual a Kevin Spacey

Els plans obscurs a través dels passadissos de la Casa Blanca d'un dels polítics més emblemàtics del món de les sèries acabaran aquest 2018. Netflix ha anunciat que House of Cards, una de les seves produccions insígnia, ja no continuarà més enllà de la sisena temporada, que encara s'està rodant i veurà la llum l'any que ve.La notícia arriba un dia després que el cineasta Antonhy Rapp acuses Kevin Spacey, protagonista de la sèrie, d'agredir-lo sexualment quan tenia 14 anys, l'any 1986. L'intèrpret de Frank Underwood a la ficció va sortir immediatament al pas demanat disculpes a Rapp per uns fets que "no recordava" però que, sens dubte, "si van tenir lloc, Rapp es mereix la més sincera disculpa".Spacey, però, va aprofitar l'avinentesa per desvetllar públicament la seva homosexualitat. Un gest que, per alguns ha estat vist com un acte de valentia, però per molts d'altres s'ha interpretat com un intent de tapar la polèmica amb una cortina de fum. Netflix, per la seva banda, ha volgut desvincular la decisió de posar punt final a House of Cards de l'escàndol que envolta la seva estrella. Spacey ha estat la cara visible de la companyia durant els darrers anys. "Netflix i Media Rights Capital -productora de la sèrie- estan profundament preocupats", apunten des de mitjans nord-americans. La productora vol fer una passa al costat , segons destaquen portals especialitzats com Deadline, i desmarcar-se de l'actor. De fet, el mateix mitjà apunta que la posada en marxa de la pel·lícula Gore, projecte propi de Netflix i que volia comptar amb Spacey com a protagonista, és tota una incògnita des d'aquest cap de setmana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)