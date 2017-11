Mor una dona de 77 anys atropellada per un camió a Sant Feliu de Guíxols

20:19 La plaça de Vic torna a clamar «llibertat» pels presos polítics. Milers de persones d'arreu de la comarca es concentren després d'una jornada de vaga marcada pels desplaçaments a la frontera de Puigcerdà. Informa, des de la capital d'Osona, Carles Fiter.

20:14 Desconvocat el bloqueig de l'AP7 a Borrassà. L'ADL de La Garrotxa explica, a través de Twitter, que s'ha pres la decisió davant "l'amenaça de brutalitat policial i l'arribada de personatges sospitosos a La Jonquera". Donada l'amenaça de la brutalitat policial de la @policia i l'arribada de personatges sospitosos a La Jonquera, l'@ADLGarrotxa desconvoca el bloqueig de l'AP7 a Borrassà. #VagaGeneral8N — ADL Garrotxa (@ADLGarrotxa) 8 de novembre de 2017

20:13 El Bages torna a mobilitzar milers de persones per la causa catalana. La plaça Major acull 5.000 persones en unes concentracions que ja son habituals al territori. 25 cotxes han anat aquest dimecres a taponar la frontera a la Seu d'Urgell.

20:09 Gent de fora de l'estació ha volgut entrar després que es tanquessin els accessos. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit i s'ha forçat una de les portes (Vídeo: Martí Urgell) Agents antiavalots han entrat a l'estació de Sants per desallotjar els manifestants que han impedit durant hores la circulació de trens (Vídeo: Martí Urgell) https://t.co/sZF2uLwO2L pic.twitter.com/X7iHiLjbiO — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

20:11 Societat Civil Catalana fomenta la delació amb un formulari per denunciar escoles catalanes. L'entitat unionista elevarà les queixes per "símbols polítics" als centres, "exercicis inadequats" o "manuals que falsegen la realitat".

20:07 Els @Mossos tanquen els accessos a l'estació de Sants. S'han suspès els serveis de Rodalies i Regionals. Encara hi ha centenars de manifestants darrere dels torns de validar els tiquets https://t.co/ivjMzSjlxK pic.twitter.com/dvQsUNVlJk — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:57 A Puigcerdà continuen els talls de carreteres. Centenars de persones s'hi apleguen, tot i el fred, des de primera hora del matí per la vaga general https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/AiWEKpoxpm — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:40 VÍDEO Oberta l'AP-7 a Vilafant, després de 13 hores tallada. Han arribat uns 40 furgons de policia i 320 agents https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/THh0029ToF — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:37 FOTOS i CRÒNIQUES Milers de persones omplen les places de Catalunya per exigir la llibertat dels presos polítics. Les manifestacions han tingut lloc a les capitals de comarca i a les grans ciutats d'arreu del país.

19:25 Acabada la concentració a la plaça de la Catedral de Barcelona, les vies de l'estació de Sants s'han omplert de més gent Més de 600 manifestants continuen tallant la circulació de trens d'alta velocitat a l'estació de Sants https://t.co/ivjMzSjlxK pic.twitter.com/kwksZqoRxG — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:25 VÍDEOS i FOTOS Sabadell torna a ser un clam a favor de la «llibertat». Milers de persones es concentren a la plaça Doctor Robert.

19:24 Més de 2.000 persones del Baix Montseny reclamen llibertat pels presos polítics, per Jordi Purtí.



19:14 Milers de persones culminen la vaga a Terrassa amb un clam per la llibertat dels presos polítics, informa Albert Prieto. Entre els assistents a la concentració, regidors dels partits sobiranistes i també del PSC, tant dels que han anunciat que deixen el càrrec com dels que hi continuen, entre els quals l'alcalde en funcions, Alfredo Vega.

19:13 Concentracions multitudinàries al Vallès Oriental en favor de la llibertat, informa Jaume Ventura. Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, La Garriga i Parets del Vallès, entre d'altres, s'omplen amb milers de persones reclamant la llibertat dels presos polítics.



19:12 La Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra ha avisat als concentrats al bloqueig de la Jonquera, que a les 19:00 h procedirà a desallotjar-los, segons informa l'ADL Garrotxa. En aquests moments ja hi ha més de 30 furgonetes, també de la Policia Nacional.

19:01 Poesia i parlaments reclamen des de Berga la llibertat dels presos polítics. Prop d'un miler de persones es concentren a la plaça de Sant Pere, en el darrer acte polític de la vaga general. Crònica d'Aida Morales des del Berguedà.

18:58 Olot torna a reclamar la llibertat dels presos polítics i la retirada del 155. La mobilització a la Garrotxa s'ha traslladat durant tota la jornada a l'AP 7, on s'ha tallat el trànsit a l'alçada de Borrassà i la Jonquera. La vaga als comerços, centres d'ensenyament i sanitaris ha estat molt seguida. Crònica de Xavier Borràs.

18:57 Marcel Mauri, en l'acte central de l'aturada de país: "Som un poble de pau que no accepta la repressió".

Marcel Mauri intervé en l'acte central de l'aturada de país Foto: Adrià Costa

18:57 Més de 4.000 persones omplen la Porxada de Granollers per reclamar l'alliberament dels presos polítics. Els concentrats han cridat a favor dels membres del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium empresonats, de la llibertat i de la independència.

18:54 Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC, afirma a l'acte central de l'aturada que "la victòria és la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la proclamació definitiva de la república".

Agustí Alcoberro a l'acte central de l'aturada de país a Barcelona Foto: Adrià Costa

18:56 Centenars ​de persones es concentren al Pallars per l’alliberament dels presos polítics. Els manifestants s’han reunit a la delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran a Tremp i davant els ajuntaments pallaresos. Informa Jordi Ubach.

18:51 Ramon Font, del sindicat de mestres USTEC-STEs, proclama a l'acte central de l'aturada: "No farem classes en castellà, no ens podran obligar".

18:44 El secretari general de la UGT, Camil Ros, s'ha emportat una forta xiulada a l'acte central de l'aturada de país. Camil Ros intervé en l'acte central de l'aturada de país Foto: Adrià Costa

18:34 Adif estableix un transport alternatiu entre Barcelona i Tarragona pel tall de vies de l'AVE a Sants. La circulació d'alta velocitat es manté interrompuda des de poc abans de les 17 hores. En aquest moment, més de 500 manifestants segueixen entre les vies 1 i 7, que són les que operen l'alta velocitat a l'estació catalana. Diferents cossos de seguretat intenten desallotjar les vies.

18:42 Milers de persones reclamen llibertat pels presos a l'acte central de l'aturada. Una concentració multitudinària a la plaça de la Catedral tanca una jornada de vaga marcada per talls en vies i carreteres.

Concentració a la plaça de la Catedral de Barcelona per la llibertat dels presos polítics Foto: Adrià Costa

18:32 Olot torna a concentrar-se davant l'Ajuntament per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans i la retirada del 155. L'ADLGarrotxa continua, ara per ara, tallant l'AP 7 a Borassà i a la Jonquera. Fotos: Lluís Molins i Ramon Masoliver. Ho explica Xavier Borràs. Olot torna a concentrar-se davant l'Ajuntament per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans i la retirada del 155 https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/oHEzbR77Ku — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

18:30 Charles Michel, primer ministre belga: «La crisi és a Espanya i no a Bèlgica». El mandatari ha respost a les preguntes dels diputats al Parlament federal sobre el conflicte entre Catalunya i el govern espanyol

18:28 Milers de persones es manifesten davant de l'Ajuntament de Terrassa amb estelades i cartells per la llibertat dels presos polítics. Alfredo Vega (PSC), alcalde en funcions després de la dimissió de Jordi Ballart, hi és present. Ho explica Albert Prieto. Milers de persones es manifesten davant de l'Ajuntament de #Terrassa amb estelades i cartells per la llibertat dels presos polítics. pic.twitter.com/rGbRz29ECU — LaTorre (@torrepalau) 8 de novembre de 2017

18:24 L'AVE a Barcelona i Girona, punts neuràlgics de les accions de l'aturada de país. Unes 300 persones han accedit a les vies de l'estació de Sants cridant "llibertat presos polítics" i han tallat la circulació dels trens. Els manifestants que tallen les vies de l'AVE a Girona des de primera hora preveuen allargar la protesta fins a les 22h.

18:21 Més de 3.000 persones reclamen l'alliberament dels presos polítics a la plaça de la Font de Tarragonahttps://t.co/znbuDRKcID pic.twitter.com/pZio5NltrO — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 de novembre de 2017

18:19 VÍDEO L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, referma el suport al Govern a l'exili, a qui va visitar ahir a Brussel.les https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/YcMRR5HfVw — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

18:17 Una nit més, milers de persones omplen la plaça Major de Vic https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/AHv48b0Kqz — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:58 Finalment el secretari general d'UGT, Camil Ros, assisteix a la concentració de la tarda a la plaça de la Catedral i intervindrà en els parlaments. Ningú de CCOO hi participarà.

17:55 "Llibertat presos polítics", "Fora okupes del Palau" o "Fora les forces d'ocupació" són alguns dels càntics que comencen a sentir-se a la plaça de la Catedral, a l'espera dels parlaments.

Manifestants a la plaça de la Catedral durant la jornada de vaga Foto: Adrià Costa

17:55 Pinten a Sant Celoni un mural per la llibertat dels presos polítics. Es pot veure entrant per la porta de Ponent del municipi.

17:42 La frontera a Puigcerdà continua tallada. No hi ha hagut cap incident. Informa Ivan Sanz. La frontera a Puigcerdà continua tallada i sense cap incident https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/cK4Br6dE0b — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:42 Altes, baixes, sorpreses i renúncies: així serà la llista del PDECat per al 21-D, per Oriol March. Neus Munté, que va deixar el Govern al juliol, i Miquel Buch apareixen com a principals incorporacions en el procés territorial de selecció. Els consellers empresonats i a l'exili tindran lloc en una candidatura previsiblement encapçalada per Carles Puigdemont.

17:39 Centenars de persones es concentren a la plaça de la Catedral de Barcelona mitja hora abans dels parlaments de l'aturada de país. Ho explica Roger Tugas. Fotos d'Adrià Costa. Centenars de persones es concentren a la plaça de la Catedral de Barcelona mitja hora abans dels parlaments de l'aturada de país https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/M8SWASYBvU — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

17:37 Centenars de persones tallen l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans crida a baixar a les vies per defensar "la llibertat d'aquest poble". Paral·lelament, a Girona, continua la concentració a l'estació de l'AVE. Un miler de manifestants impedeix la circulació dels trens.

17:31 La Intersindical-CSC qualifica d'«èxit rotund» la jornada de vaga general. El sindicat lamenta la "campanya desmobilitzadora" de les direccions dels grans sindicats.

17:25 Tallen la C-59 entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans i hi fan un berenar popular, informa Jaume Ventura. Una cinquantena de persones han tallat la circulació durant una hora i han reclamat l'alliberament dels presos polítics.

17:24 Desenes de berguedans se sumen al tall de frontera de Puigcerdà i es manifesten a Berga durant el migdia, informa Aida Morales.

17:22 VÍDEOS I FOTOS Tarragona exigeix l'alliberament dels presos polítics. Una concentració davant la delegació del Govern ha aplegat més de 2.000 persones.

17:21 Més de 2.000 goles exigeixen la llibertat dels «presos polítics» davant la delegació del govern a Tarragona, informa Jonathan Oca. La concentració per defensar les institucions catalanes ha tingut molt bona resposta de la ciutadania, que ha demostrat als Jordis i als consellers que "no esteu sols".

16:51 CRÒNICA i FOTOS Les manifestacions i els talls de carretera arreu del territori marquen la segona aturada de país.