La Casa Vicens de Gaudí es podrà visitar a partir del 16 de novembre

La Casa Vicens de Gaudí, al barri de Gràcia Foto: Europa Press

Un detall de l'entrada de la Casa Vicens. Foto: ACN

La Casa Vicens obrirà les seves portes al públic per primera vegada el pròxim 16 de novembre després d'un procés de recuperació patrimonial i de dos anys d'obres de restauració, ha anunciat aquest dilluns la gestora de l'immoble en una presentació.És la primera casa projectada per Antoni Gaudí, entre els anys 1883 i 1885, i que durant anys va servir com a casa familiar d'estiu per a la família de Manel Vicens, un agent de borsa que va fer construir l'edifici com a casa d'estiu a l'antiga vila de Gràcia, ara barri de Barcelona.A la Casa Vicens, Gaudí va trobar la naturalesa com la font d'inspiració més important en tota la seva obra, fet que es manifesta a cada racó de la casa, decorat en una combinació de modernitat i tradició i amb tocs florals.Tots els elements naturals s'integren en un conjunt de diferents arts decoratives, que relaciona l'espai interior i exterior, i que aconsegueix que la naturalesa entri dins de la casa.Gaudí trenca estilísticament amb el que s'havia construït, per la qual cosa es considera la Casa Vicens com una de les primeres obres mestres del modernisme.Un dels canvis més significatius es va produir l'any 1925, quan la casa d'estiueig va ser ampliada per convertir-se en la residència habitual de la família Jover, propietària des del 1899.En aquest moment va passar de ser una casa unifamiliar als afores de Barcelona a ser una residència plurifamiliar de tres plantes, una remodelació feta per l'arquitecte Joan Baptista Serra de Martínez, amic de Gaudí.MoraBanc, un banc privat d'Andorra, va adquirir la propietat el 2014 i va voler preservar el patrimoni social i cultural en un procés per convertir la Casa Vicens en una casa museu, on el passat conviu amb noves funcions culturals del museu.La casa també té una exposició permanent a la segona planta que aprofundeix en els primers moments de la carrera de Gaudí com a arquitecte, i en la construcció i evolució de la Casa Vicens.D'altra banda, s'estrenaran també exposicions temporals que "reflexionaran sobre les problemàtiques de l'art i l'arquitectura a l'època de Gaudí", ha explicat el director de la Casa Vicens, Joan Avellà.La primera mostra temporal, titulada La primera casa. La casa pròpia. La casa manifest, exposa 14 maquetes de 14 cases construïdes per arquitectes europeus i nord-americans contemporanis de Gaudí per contextualitzar la Casa Vicens a nivell internacional.La Casa Vicens es converteix en l'últim Patrimoni Mundial de Barcelona accessible i visitable per a tothom, un dels vuit patrimonis de la Unesco a la ciutat, sis dels quals construïts per Gaudí.Per integrar el nou espai al barri i gestionar l'impacte turístic han decidit limitar l'aforament a un màxim de 550 persones al dia i prioritzar la reserva prèvia d'entrada, de 16 euros la general i 19 amb visita guiada.La visita tindrà una durada de 90 minuts gestionada per mediadors que oferiran un recorregut per totes les quatre plantes de la casa amb una explicació "a la carta" a través dels diferents espais i de la museografia.

