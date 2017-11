A la recerca d'altres masculinitats

El SAH treballa des de diferents enfocaments, entre ells la perspectiva de gènere. Foto: Jordi Jon Pardo

Un home de classe mitjana-baixa surt ebri del bar, puja a casa i agredeix la dona. Aquest és l'imaginari que més o menys tenim tots al cap quan es parla de violència masclista. Però, com gairebé tots els tòpics, és reduccionista. El perfil d'home agressor és transversal: n'hi ha de totes les edats, classes socials i ètnies. De la mateixa manera, no totes les violències són físiques: també són psicològiques, sexuals, econòmiques o socials.Sigui d'un tipus o un altre, la violència masclista segueix sent un fenomen greu al nostre país, com ho demostra el fet que l'any 2016 es van atendre 12.478 dones que han viscut violència en l'àmbit de la parella.L'Ajuntament de Barcelona ha sigut pioner en la lluita contra la violència masclista, i des del 1983 atén les dones i infants víctimes d'aquesta violència mitjançant el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) -inicialment anomenat Equip d'Atenció a les Dones. L'atenció a les dones que han viscut violència masclista és imprescindible, però l'estratègia no és suficient si no s'aborda de manera integral: per poder atacar el problema cal treballar també amb l'agressor, ja que és en ell que s'inicia el conflicte.Aquí entra en joc el servei d'atenció a homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), un servei encara poc conegut que des del 2005 treballa amb homes que exerceixen o han exercit violència masclista en el si de la parella, violència que també afecta els fills i filles i entorn més proper.El SAH realitza una intervenció terapèutica als homes que voluntàriament es dirigeixen al servei. L'objectiu és que l'home pugui identificar i reconèixer els comportaments i les actituds violentes, assumir la responsabilitat dels seus actes i les conseqüències que tenen, comprendre per a què fan servir la violència, conèixer el procés de les agressions masclistes i finalment trobar alternatives no violentes en les seves relacions. L'any 2016, el SAH va atendre 210 homes, d'entre 18 i 81 anys, amb intervencions en l'àmbit individual i grupal.Per tal d'abordar la problemàtica, el SAH treballa des de diferents enfocaments, que inclouen el sistema familiar, la gestió de les emocions o la perspectiva de gènere, entre d'altres. La perspectiva de gènere busca redefinir la masculinitat perquè aquesta abandoni els patrons de dominació sobre la dona que tradicionalment l'han caracteritzat. Rubén Sánchez, psicòleg, formador en matèria de violència masclista i agent d'igualtat, proposa construir masculinitats alternatives que deixin enrere els patrons de poder, és a dir, que “desobeeixin els rols imposats pel patriarcat, renunciïn explícitament als privilegis masclistes i no siguin violentes.” Per Sánchez, les masculinitats alternatives “qüestionen el model hegemònic i creen centenars de milers de masculinitats igualitàries, tantes com tipus d'homes hi ha a la societat.”La relació entre masculinitats i feminisme és objecte d'estudi de Jokin Azpiazu, sociòleg i activista basc i autor del llibre Masculinidades y feminismo en el qual fa una revisió crítica de la masculinitat tant dels grups d'homes per la igualtat com d'iniciatives mixtes. “En molts grups d'homes, quan es pregunten per aquesta qüestió, ho fan des d'un enfocament que segueix centrat en la pròpia mirada masculina, que es mira el melic” lamenta Azpiazu. També qüestiona el concepte de noves masculinitats, que poden semblar més moderns o alternatius però que a vegades amaguen meres adaptacions que acaben prenent “camins diferents per aconseguir els mateixos efectes que abans”. Alguns dels canvis que s'observen poden respondre a que “la masculinitat té la necessitat de modificar-se i d'adaptar-se per mantenir la seva dominació”, sentencia Azpiazu.Una de les línies més importants amb les quals treballa el SAH és la prevenció, a través del projecte Canviem-ho . Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya dirigida a prevenir la violència masclista i promoure la conscienciació, la participació i la implicació dels homes en l'equitat de gènere. El projecte promou accions específiques adreçades als homes perquè se sumin i es comprometin, de forma activa i juntament amb les dones, per una societat més justa i igualitària a través del foment de valors, actituds, comportaments i relacions de respecte i de cura. Canviem-ho es dirigeix a la població en general interessada en les masculinitats alternatives, i de forma especial als homes.En la mateixa línia de reconstruir el concepte de masculinitat treballa Rai Crespí, terapeuta gestalt especialitzat en aquest tema, que proposa "observar quines són les característiques que componen la masculinitat per tal d'ampliar-les i transformar-les.” Segons Crespí, cal “reentendre la masculinitat, resignificar-la i enriquir-la, donar-li un valor digne trobant altres sortides i maneres de portar-la al món.”Des que va començar l'any 2017 ja són 8 les víctimes de violència masclista a Catalunya. Per aquest motiu, la feina que realitza el SAH és imprescindible per tal d'afrontar aquest greu problema que afecta la nostra societat. Al servei s'hi poden adreçar els homes majors d'edat residents a Barcelona trucant al 933 491 610, enviant un correu electrònic a [email protected] o bé presencialment al carrer Garcilaso 23-27 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 15 a 20 h.

