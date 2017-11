Manresa, ciutat «emmuralada»

Un dels murals del projecte Murs Plàstics ideat per l'artista italià El Rughy. Foto: DKO

Intervenció artística al mur alliberat de la paret del carrer Aragó. Foto: DKO

Un dels primers murals fet pels alumnes del taller de muralisme del CIO, situat al carrer de la Dama. Foto: AFT

Mural situat a la Baixada dels Jueus de Manresa. Foto: AFT

L'any 2013 va engegar-se, a Manresa, el projecte Murs Plàstics, impulsat per l'Ajuntament de la ciutat i la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC). L'objectiu de la iniciativa era embellir les parets i façanes amb més mal estat del centre històric a través d'intervencions artístiques. Quatre anys després, el projecte segueix més viu que mai, i és que des que va engegar-se ja s'han intervingut un total de deu parets del barri vell, i s'han impulsat noves iniciatives d'aquest caire per part de la ciutadania.Si bé en un primer moment era la regidoria de Cultura del consistori la que s'encarregava de fer les gestions pertinents per a poder fer murals, des de principis del 2016, aquesta feina recau en el Comissionat del Centre Històric, Adam Majó, que explica que Murs Plàstics també compta amb un equip de treball –format pels artistes Marc López "DKO" i Eduard de Pobes– que es responsabilitzen de buscar els artistes. I com ho fan? Doncs a través d'un concurs en el qual els participants han d'explicar què és el que volen pintar. Un jurat format per membres de la TAV-CC, de l'Ajuntament, i de les empreses Pintures Sagrada Família, Montana Colors i Titan, és l'encarregat d'escollir les propostes seleccionades, que reben un premi de 200 euros en concepte de producció artística.Aquest concurs, que se celebra anualment, ha comptat amb intervencions d'artistes catalans, però també anglesos (Sebastien Waknine), italians (El Rughy) i espanyols (H101).Amb la voluntat de fer extensiu l'art a tota la ciutadania, des de Murs Plàstics es va engegar, aquest mes de setembre, el projecte Murs Alliberats, el qual es diferencia del primer perquè les intervencions artístiques no necessiten cap permís especial ni cap comunicació prèvia per part dels artistes. Aquesta iniciativa va inaugurar-se posant a disposició de qui volgués deixar anar la seva creativitat el mur lateral de l'estació dels FGC que hi ha al carrer Aragó. Es tracta d'una paret de 71 metres en la qual la gent, portant-se el material de casa, pot pintar i dibuixar el que li sembli, sempre i quan no tingui contingut polític, irreverent, xenòfob, sexista o qualsevol altre que atempti contra la dignitat de les persones.El Comissionat del Centre Històric, amb l'objectiu de fer créixer el nombre de parets pintades, l'any passat va proposar al Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de fer un curs de muralisme per a aturats. "Així, mentre s'ensenya als participants a pintar a l'exterior, aconseguim dignificar més parets del barri vell", explica Adam Majó. De moment, des del CIO s'ha fet un mural al pati del Casal de les Escodines, un al carrer de la Dama i un altre a la Baixada dels Drets, que s'ha acabat aquest cap de setmana.En aquest sentit, Majó també s'ha trobat amb peticions de veïns del nucli antic, de dur a terme intervencions artístiques en algunes parets malmeses. La Comissió Josep Maria Planes, per exemple, va posar-se en contacte amb el Comissionat del Centre Històric amb la voluntat de trobar una paret on fer-hi un mural en homenatge a aquest periodista manresà. "Vaig parlar amb els propietaris d'un edifici de la plaça del Carme, els vaig explicar el projecte, i de seguida es van avenir a cedir-nos una de les parets del seu bloc", explica Majó, que afegeix que "ara, l'Associació de Veïns de les Escodines també m'ha demanat de fer un mural, i el que estic fent és dur a terme les gestions pertinents i parlar amb l'Ajuntament per si els en pot subvencionar una part".Així doncs, i sumant els murals encarregats per veïns, els fets pel CIO i els que es duen a terme dins de Murs Plàstics, en nou mesos (des del gener fins a l'octubre) se n'han pintat una dotzena.Des que es va posar en marxa, el projecte de Murs Plàstics ha intervingut, gairebé en la seva totalitat, parets situades al barri vell. Aquesta és una tònica que Adam Majó vol seguir potenciant, primer de tot perquè, tal com afirma, "és on hi ha més mitgeres abandonades i més parets que requereixen un embelliment". D'altra banda, el Comissionat del Centre Històric considera que si "es concentren els murals en un espai concret, aquest acabarà tenint una personalitat i un atractiu importants". És per això que fa una crida a tota la ciutadania a implicar-se en el projecte: "Animo tothom que tingui una idea de mural o que sàpiga d'una paret on se n'hi pugui fer un, a posar-se en contacte amb mi".Quants diners es necessiten per fer un mural? Depèn de si es paga a l'artista o no. Amb Murs Plàstics, per exemple, es paga, ja que el que intenta el projecte és, precisament, buscar intervencions artístiques de qualitat. En el cas dels murals del CIO, només es paga el monitor que dirigeix el taller, però no la gent que hi participa. "El més car per pintar un mur és el lloguer d'un elevador, que costa uns 400 euros. Si posem, per exemple, que la pintura en costa uns 200, amb menys de 100 euros fem un mural", diu Majó, tot posant de manifest que, "en el cas d'haver de pagar l'artista, el cost total no arriba als 2000 euros".Des de l'equip tècnic de Murs Plàstics s'insisteix en l'enorme feedback que hi ha amb les empreses col·laboradores del projecte: "ens posen totes les facilitats del món per aconseguir qualsevol pintura que necessitem", expressa Marc López "DKO". Aquestes empreses són Pintures Sagrada Família, Titan i Montana Colors.

