VÍDEO Alliberen tres tortugues babaues a una platja de la Ràpita

L'alcalde de la Ràpita i un dels pescadors que va capturar accidentalment la tortuga, avui l'han retornat al mar. Foto: Sofia Cabanes

Tres tortugues babaues capturades accidentalment per pescadors i recuperades al Centre de Recuperació d'Animals Marítims (CRAM) han estat alliberades aquest migdia a la platja de les Delícies de la Ràpita. Milers de rapitencs i gent vinguda de pobles veïnes han assistit a l’esdeveniment, convertit en una gran festa, en què s’han realitat tallers divulgatius i activitats dirigides als infants.La Kika, la Fortunata i la Marta són els noms amb què han estat batejades les tortugues, que van ser capturades accidentalment per pescadors de la Ràpita. “Això és una cosa que passa de tant en tant. Però ens trobem amb què molts cops la tortuga arriba viva a dalt del vaixell i tot i que aparentment està en bon estat, pot estar patint un síndrome de descompressió, que és el mateix que ens passa a les persones, quan es puja molt ràpid des d’una gran profunditat fins a la superfície. Es formen bombolles de nitrogen a la sang i l’animal acaba morint en 2 o 3 dies”, explica Aïda Tarragó, del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Des de que la Fundació CRAM ha començat a fer sessions informatives als pescadors, també als de Sant Carles de la Ràpita per ser la zona de Catalunya on s'han localitzat més tortugues babaues. “S’ha detectat un canvi molt important” en este sentit, segons constata Anna Casquet, biòloga de la fundació CRAM. “Hem vist com ells com de seguida ens han començat a trucar i avisar-nos per col·laborar”, ha afegit.Arrel d’aquesta col·laboració s’ha pogut rescatar i recuperar les tres tortugues que avui s’han alliberat a la Ràpita. De fet, han estat els mateixos pescadors que les van capturar els que avui les han retornat al mar, amb l’ajuda dels membres del CRAM i del Servei de Flora i Fauna de la Generalitat.La Fortunata va ser capturada el 13 de juny, pesa 30 kg i presentava una ferida força profunda a la zona del plastró, i l’aleta trencada a la zona del fèmur. La Kika (22 kg) va arribar al CRAM el 18 de setembre, tenia ferides de poca consideració i s’ha pogut recuperar ràpidament. Per últim, la Marta (40 kg) va ser capturada l’1 de juny passat. Tenia malaltia descompressiva, per la qual cosa ha requerit tractament hiperbàric i s’ha pogut recuperar.“Pel que sabem les tortugues que són capaces de recuperar-se en centres sobreviuen, són animals mot resistents. Si es recuperen i s’alliberen, l’èxit està assegurat”, afirma Tarragó.Les tres tortugues han estat alliberades enmig d’una gran expectació i emoció per part dels assistents. Durant el 2017 han arribat al CRAM 8 tortugues procedents de barques i 6 d’elles ja s’han pogut retornar al mar.Al Montsià i la zona propera a la península de la Banya, al Delta de l’Ebre, és on es recuperar més tortugues a Catalunya, ja que aquest s’ha convertit en un dels hàbitats més importants de la tortuga babaua (caretta caretta).

