Núria Roca explota contra TV3 per com l'han acomiadat: «Vergonya»

Núria Roca, en un moment del programa Foto: TV3

Vergonya... molta vergonya!

Vergüenza... mucha vergüenza! — nuria roca granell (@nuriarocagranel) 27 d’octubre de 2017

A [email protected] los que estáis intentando poneros en contacto conmigo y preguntando sobre la noticia de mi despido de @tv3cat pic.twitter.com/qdb1CrZNxm — nuria roca granell (@nuriarocagranel) 27 d’octubre de 2017

Fa uns dies apuntàvem als canvis que TV3 havia dut a terme a causa de l'actualitat política. Una de les damnificades havia estat Núria Roca, la presentadora de A tota pantalla, que després de ser apartada de la graella per la baixa audiència que acumulava ha estat finalment acomiadada de la cadena.Núria Roca ja va fer una piulada mostrant la seva indignació amb aquesta decisió i, després que molts usuaris de Twitter li preguntessin si havia estat realment acomiadada, la presentadora va publicar un comunicat en el que explicava com havien anat els fets des del passat mes de juliol, quan li van proposar. El que més li ha dolgut, després que la direcció de continguts li demanés canvis, ha estat que l'hagin acomiadat per burofax.“De manera sorprenent i sobtada ahir dijous vaig rebre un burofax en el qual se’m comunicava el meu acomiadament sense argument cap motiu”, apunta Roca, que afegeix que alts càrrecs de la televisió li han mostrat la seva sorpresa per aquesta decisió de la CCMA. Per últim, apunta que més endavant ja valorarà la decisió i en donarà la seva opinió.

