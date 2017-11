Cau una banda criminal que utilitzava dispositius electrònics per seguir empresaris i assaltar-los

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal que utilitzava dispositius electrònics per seguir empresaris per assaltar-los amb violència. Per cometre els robatoris utilitzaven vehicles que havien sostret prèviament i intimidaven les víctimes amb armes de foc. En algunes ocasions feien ús d'armilles, plaques i peces de roba de diferents cossos policials per a fer-se passar per agents.

Imatges de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra en els assalts a empresaris Foto: Mossos d'Esquadra

L'operatiu policial va començar el 21 de maig, quan es va tenir coneixement que dues persones havien patit un robatori violent a l’interior del pàrquing d'un edifici de Barcelona quan estacionaven el seu vehicle. Els tres assaltants es van emportar 12.000 euros en metàl·lic i altres efectes personals de les víctimes. Els investigadors van poder comprovar que els autors del robatori havien col·locat un dispositiu de control al vehicle de les víctimes per a poder establir els desplaçaments que feien i la seva posició.Els Mossos van donar per finalitzada l'operació policial el 21 de setembre amb la detenció a Barberà del Vallès, Sabadell i Barcelona de nou persones, de nacionalitats espanyola i marroquina i d'edats compreses entre els 26 i els 43 anys, a qui se'ls acusa de tres robatoris amb violència i intimidació i d'un delicte contra la salut pública. En els escorcolls, també es van localitzar 150 plantes de marihuana i es van intervenir 540 Kg de d'haixix, material per sostreure vehicles, tres armes de foc simulades i una de real, una pistola elèctrica, defenses extensibles i diverses peces de roba de la Guàrdia Civil.Tots els arrestats van passar a disposició judicial el 23 de setembre i el jutge va decretar l'ingrés a presó per als tres líders de l'organització i llibertat amb càrrecs per a la resta.

