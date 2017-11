​Un grup de «hackers» ataca el web d'«El País»

El web d' El País ha patit aquesta matinada un atac informàtic, tal com informa el mateix diari . “Un grup de hackers ha dirigit una sèrie coordinada d'atacs de denegació de servei contra la plataforma digital d'El País, que ha impedit accedir a les seves notícies durant dues hores de manera intermitent, entre la 1.30 i les 4 de la matinada”, diu el diari. Aquest atac consisteix en un gran nombre de peticions d'entrada al web, que el col·lapsen i deixa de funcionar.Entre els 10 atacs que ha patit el web aquesta matinada un gran volum de trànsit procedia de països com Xina o Turquia. Això no significa que els autors dels atacs estiguessin en aquests països, només calia mobilitzar xarxes de manera remota.El grup Prisa, editor d'El País, també s'ha vist afectat per aquest atac en altres portals informatius com la Cadena Ser, 40 Principales o el diari As.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)