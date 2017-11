Uns 130 acadèmics de la comunicació, contraris a la intervenció de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN

Un total de 131 professors i investigadors universitaris de l'àmbit de la comunicació de Catalunya, Espanya i d'arreu del món han signat un manifest contra la intervenció per part del govern espanyol de TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies (ACN) si el Senat aprova l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.Els signants consideren la possible intervenció "un dels majors atacs a les institucions democràtiques de Catalunya" i reivindiquen el paper d'aquests mitjans com "una eina de conciliació i democratització a Catalunya, així com un vehicle de cohesió cultural i lingüística en una societat catalana plural". Els acadèmics de la comunicació han subratllat que "són uns mitjans que han provat ser una eina de conciliació i democratització a Catalunya, així com vehicle de cohesió cultural i lingüística en una societat catalana plural i que no han de ser objecte de cap intervenció política".Finalment, els professors i investigadors universitaris de l'àmbit de la comunicació adverteixen la societat i els partits que donen suport a aquesta intervenció de les greus conseqüències que pot tenir per a la qualitat democràtica de Catalunya i del conjunt de comunicats de l'estat espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)