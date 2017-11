Cava, vins i castanyes, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Detall del gra del pèsol negre. Foto: Estefania Escolà

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.La Mostra de Vins i Caves de Catalunya arriba aquest any a la seva 37a edició amb una oferta molt completa per descobrir els vins i caves catalans que participen en la Mostra, que organitza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA). La cita, que tradicionalment coincidia amb les Festes de la Mercè, es passa a celebrar enguany del 27 al 29 d’octubre, mantenint la seva ubicació habitual, al passeig Lluís Companys de Barcelona, a la zona de l’Arc de Triomf.És temps de castanyes, de foc i de recolliment. Com cada any, Viladrau acull una nova edició de l'esperada Fira de la Castanya –la 23a–, una jornada que uneix tradició i innovació, i que conjumina cultura, natura i la recuperació d’un producte valuós i que era, fins a mitjans del segle XX, la castanya més valorada de totes les comercialitzades a Catalunya. Una fira situada en un entorn privilegiat, el Parc Natural del Montseny, i on la gastronomia, l'oci i espectacles diversos i per a totes les edats omplen el municipi en dies de tardor, ja a punt de celebrar Tots Sants.Els monistrolencs tornen a donar la benvinguda a la tardor obrint les portes del municipi amb la ja tradicional fira gastronòmica de la Coca i el Mató. No podia ser d'altra manera, amb dos productes tan singulars i propis, com el cèlebre mató de Montserrat –elaborat al municipi de Marganell– i les coques artesanes de Monistrol de Montserrat. Tradició i batec popular, en una fira que és tot un gust per al paladar.El Pèsol Negre és el llegum autòcton del Berguedà. Una delícia singular que torna a ser al gran protagonista de la Mostra Gastronòmica del Pèsol Negre que celebra Gósol. El cultiu del llegum és exclusiu de municipis a més de 1.200 m d’altura de l’Alt Berguedà i l’Alt Solsonès, i té una producció molt reduïda, de 6,47 hectàrees, factors que el converteixen en un producte altament saborós i exclusiu. Entre les activitats, el Mercat alimentari, concert dels Acordionistes de la Vall del Pedraforca i l'esperada pesolada popular.La vida medieval torna a esclatar aquest cap de setmana a Sant Esteve de Palautordera: espectacles de falconeria, jocs gegants de carrer, tallers, exposicions d'aus rapinyaires, i moltes més activitats. Dissabte 28 i diumenge 29 d’octubre, torna la XI edició de la Fira Medieval, un esdeveniment que permet passejar i gaudir de forma diferent pel centre d'un poble acollidor i viu, tot visitant parades de productes artesans, viure les teatralitzacions que s’hi duen a terme o gaudir de tots els espectacles de carrer programats.