Tres guàrdies de seguretat, apallissats al metro de Barcelona

Metro de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Tres guàrdies de seguretat van ser apallissats al metro de Barcelona el passat diumenge, 22 d'octubre, tal com ha confirmat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) . Tots tres van resultar ferits lleus. Els fets van passar entre els 6.15 i les 6.30 del matí.Després de rebre un avís que dins d'un tren de la línia 5 hi havia un grup de sis o set passatgers amb comportaments incívics, un equip de dos vigilants de seguretat va pujar-hi a la parada de Sants Estació, i van intentar que els esvalotadors reconduïssin la seva agressivitat. Aquests, però, van continuar amb actitud hostil i finalment van respondre a les crides a la calma dels dos vigilants agredint-los, i agredint a més un passatger que va intervenir en l'altercat i que es va identificar com a vigilant de seguretat privada fora de servei.Els agressors eren uns joves que procedien d'una de les discoteques properes a l'Hospital Clínic. “Sortien calents i van començar a comportar-se com a brètols. Quan els dos vigilants els van reprendre l'actitud, els van començar a colpejar brutalment. A un fins i tot van arribar a donar-li cosses al terra”, explica el diari Crónica Global, que ha parlat amb un dels testimonis.Els agressors van fugir quan el tren va arribar a l'estació de Gavarra sense que poguessin ser localitzats pels equips de vigilants de reforç. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats també des del centre de seguretat i protecció civil del Metro.Els tres treballadors agredits van ser atesos inicialment pel SEM a l'estació de Cornellà, i cap està greu. Posteriorment els dos vigilants de TMB van anar a la mútua laboral per ser tractats de contusions i hematomes. El tercer vigilant va ser traslladat pel SEM a l'hospital Moisès Broggi per curar-li dues ferides a la cara i al cap, i posteriorment va anar a la seva mútua.Tots tres van presentar denúncia davant Mossos d'Esquadra, que tenen en curs la investigació corresponent.“TMB condemna els fets i dona ple suport als vigilants que realitzaven la seva feina en favor de la bona convivència al transport públic. Està col·laborant per tant en les investigacions aportant els testimonis, la informació i la documentació disponible perquè els autors siguin identificats i posats a disposició judicial”, diu l'empresa en una nota. “No hi ha una freqüència alta d’incidents d’especial gravetat que afectin vigilants de seguretat, sent aquests absolutament minoritaris i excepcionals en relació amb les hores de servei i el volum de passatge d'una xarxa per on es mouen 1,3 milions de persones al dia”, matisa el comunicat.

