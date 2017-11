Entre el pols i les eleccions

Si convoquen eleccions autonomiques, intervindran igual, i ilegalitzaran tots els partots indepes, i jasta fet... tonteries les justes ja. Que no deixan fer vaga? No pasa res.... DESOBEDIENCIA GEnENERAL DESDE JA! Necesitaran als treballadors un cop pasat tot, si o si. O us penseu que niran els de pedralves a carregar baixells, a fer les hamburgueses, a ensenyar a les escoles, a recollir la brossa, a portar camions, o a fer els cotxes? Clar que no collons!!! Que estem desobeint la constitucio, es tribunals espanyols, al gobierno i a tota la seva puta legislacio senyors! Aixo es una revolucio! Si volem que la proclamin aquesta setmana hem de sortir tots al carrer ja! Ja veuras que rapid els lobis que estan tocant els collons diran: feu el que calgui perque tornin a treballar. Ho dubteu encara? Aixo es fara de abaix adalt! I estem mobilitzats, ho varem demostrar el 1-O i ho varem demostrar el 3-O ho varem demostrar el 20-s i ho estem demostrant a cadascuna de les manifestacios que es fa!

O vaga general, o aturada general, o desobediencia general JA!