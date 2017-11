VÍDEO «Vostè és independentista?»: La lliçó de Sanchis a Ferreras

I jutjar la ideologia d'una persona per exercir un treball no és propi d'una democràcia. I el problema es que estan tan absorts en la seva mentida, no només el pallasso d'en Farreras, sinó el públic que el mira i el sistema de poder espanyol tot sencer, que encara es sorprenen que no estiguem espanyolitzats com ell i ho atribueixen a la manipulació i l'adoctrinament. Allò que veuen en els demés diu molt sobretot de com són ells mateixos. Espanya és una secta molt perillosa.