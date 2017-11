CaixaBank apunta que la crida al boicot de l'ANC i Òmnium «no ajuda a la convivència»

Com era d'esperar, la primera presentació de resultats de CaixaBank després de l'anunci del trasllat de la seu social al País Valencià ha estat protagonitzada pel procés català. El conseller delegat de la companyia, Gonzalo Gortázar, després de presentar el ball de xifres, que aquest trasllat és indefinit, com va aprovar que el consell d'administració de forma unànime el passat 6 d'octubre. El directiu ha remarcat que la decisió no té "un caràcter temporal".Gortázar no ha rebutjat parlar d'una hipotètica tornada a Catalunya si la situació millora, ja que "no volem especular sobre escenaris possibles i afegir més llenya al foc". El que sí que ha volgut clar és que l'entitat fa els moviments per estar "sempre sota el paraigua de la zona euro i sota la supervisió del Banc Central Europeu (BCE)".El mateix directiu ha afirmat que l'acció de l'ANC i d'Òmnium de retirar diners en efectiu, portada a terme divendres passat, no va ser una acció rellevant per a l'entitat. Ara bé, Gortázar considera que "la crida al boicot no ajuda a la convivència de Catalunya" i dona un vot de confiança a la capacitat de diàleg dels partits polítics i del govern espanyol per a poder revertir la situació actual per evitar que el conflicte polític català s'allargui. La posada en escena de CaixaBank al País Valencià arriba en la setmana clau pel procés català, en la qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té previst aixecar la suspensió de la declaració de la independència. Segons el full de ruta, aquesta acció podria produir-se divendres, després del ple "específic", celebrat dijous i que es podria allargar fins a l'endemà. El president contempla la possibilitat d'assistir aquest dijous, al Senat per posar damunt la taula els arguments del Govern contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.Sobre l'aplicació del 155, Gortázar ha destacat que "en aquest moment de dificultat" confia en el saber fer dels governants, de qui espera que prenguin les millors decisions per Catalunya i alhora per tot l'estat espanyol. Sobre això ha descartat dir la seva opinió per evitar posar "més opinions al tema, ja que no és la nostra funció". Alhora, però espera que la "inestabilitat" i la situació actual no es prolongui i que es pugui sortir ben aviat "d'aquesta aturada actual".El mateix directiu ha assegurat que el grup mantindrà els seus serveis centrals a Barcelona i no preveu per ara "un altre tipus de trasllats de rellevància operativa" a la capital valenciana. Precisament aquest dilluns, dirigents de CaixaBank, el president Jordi Gual al capdavant, van reunir-se amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a qui li va traslladar que el compromís amb el País Valencià és "prioritari". Per la seva banda, Puig va agrair, amb els braços oberts, la confiança dipositada en el territori per part de la companyia i va lamentar que fos en aquestes circumstàncies, és a dir, pel que l'entitat considera una situació d'"inestabilitat" a Catalunya.

